Evropske čestitke Hršaku, ker je »zbudil« koalicijo

Franc Bogovič piše slovenskemu državnemu vrhu, politiki in Zasavcem, naj pri HE na srednji Savi presežejo strankarske okvire.

Ljubljana – Čeprav je zakon o gradnji hidroelektrarn (HE) na srednji Savi, ki ga je v državni zbor prejšnji teden vložil Desusov poslanec Ivan Hršak, marskomu povzročil slabo voljo, nanj ni glasnih odzivov domače javnosti. Je pa danes prispel odziv iz Evrope. Evropski poslanec Franc Bogovič državnemu vrhu in slovenski politiki sporoča, da gre za projekt, ki mora preseči strankarske okvire.

Bogovič Hršaka pri odločitvi, da po osmih mesecih čakanja na podporo koalicijskih partneric sam vloži zakon v državnozborsko proceduro, sicer podpira. S tem, pravi, je Hršak 'zbudil' koalicijo in druge akterje, odgovorne za umestitev in začetek gradnje HE na srednji Savi, saj da je »trenutna vlada v treh letih in pol bore malo naredila« za ta projekt, ki se bo izvajal več mandatov. Zadnja vest je, da je vladna zakonodajna služba zavrnila osnutek pogodbe o izvajanjau koncesije za uporabo vode od Ježice do Suhadola, ki ga je pripravil državni sekretar Anton Žunič.

Izgradnja HE Mokrice in projekt izgradnje HE na srednji Savi sta po Bogoviču najboljši slovenski energetski investiciji v obnovljive vire energije (OVE) v prihodnjih letih in hkrati najboljši možen način državne pomoči Zasavju pri izhodu iz razvojnega zaostanka oziroma ponovnem gospodarskem zagonu. »Proizvedemo lahko še dodatnih pet odstotkov cenovno konkurenčne, zelene električne energije. Z gradnjo hidroelektrarn pa tudi v celoti rešimo vprašanje poplavne varnosti ob Savi med Litijo in Mokricami,« je prepričan.

Bogovič se spominja, da so bili »poslanci iz Posavja vedno vlagatelji zakonov, ki so omogočili umestitev HE na Savi v prostor in financiranje le-teh«, vladni resorji pa so v primerjavi z njimi, nasprotno, vselej »slabše proaktivni«. Posavski regijski odbor za spremljanje gradnje HE na spodnji Savi je bil po njegovem gonilo investicije, saj da je moral »nenehno pritiskati na državo in pospeševati postopke, ker se na žalost odgovornim na ministrstvu, predvsem pa njihovim uslužbencem, nikoli preveč ne mudi«.

Še več: Bogovič trdi, da so med državnimi uslužbenci, ki sodelujejo pri postopkih umeščanja HE v prostor, tudi nasprotniki hidroenergetskih projektov v porečju Save: »Največ teh je v institucijah, ki so zadolžene za varstvo okolja, nasprotujejo pa prav vsaki umestitvi energetskih objektov, tudi tistim, ki proizvajajo OVE.« Nesprejemljivo je, dodaja, da se nekateri državni uslužbenci, vključeni v umeščanje hidroelektrarn na Savi, v popoldanskem času prelevijo v odkrite oziroma javnosti prikrite nasprotnike HE. Imen Bogovič ne navaja, daje pa Zasavcem nasvet na podlgi posavskih izkušenj pri gradnji HE, in sicer, naj se čim prej poenotijo, ker jih čaka »veliko ovir in bitk z mlini na veter že zunaj regije«.

Bogovič zasavskim poslancem predlaga enoten nastop, ki naj temelji na sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in nevladnim sektorjem. »Lokalna politika mora že danes natančno vedeti, kaj hoče doseči z umestitvijo HE v prostor. Temu primerno morajo pripraviti potrebno dokumentacijo, da bodo v državne lokacijske načrte pravočasno vnesli svoje zahteve,« še piše Bogovič v svojem evropskem pismu.

Brez zasavskega poznavanja razlogov za umeščanje HE na srednji Savi v prostor pa ne verjame v realizacijo projekta.