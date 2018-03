Florijančič se odziva na Cerarjeve besede

Be. B.

Predsednik Vrhovnega sodišča RS Damijan Florjančič se je z javnim pismom predsedniku vlade Miru Cerarju odzval na izjave, ki jih je lahko razumeti kot dvom o neodvisnem in nepristranskem odločanju sodišča v zadevi Drugi tir.

Florijančič v pismu navaja navedbe, ki jih je Cerar izrekel v včerajšnjem javnem nastopu na TV Slovenija. »Izjemno negativno presenečen sem nad takšnimi izjavami najvišjega predstavnika izvršilne veje oblasti in hkrati razočaran, ker jih je izrekel spoštovani in ugledni doktor in profesor prava, v preteklosti celo član in predsednik Sodnega sveta.«

»Sodnik je ravnal profesionalno«

V javnem pismu Florijančič obžaluje, da Cerar ni preveril dejstev, da je vrhovno sodišče istega dne zainteresirane medije obvestilo, da so dejstva preverili in da v postopku ni bilo neprimernih stikov. Predsednik vrhovnega sodišča je opozoril tudi, da obstaja posnetek, iz katerega je razvidno medsebojno komuniciranje med navedenim vrhovnim sodnikom in stranko. »Sam v tem primeru nisem zaznal nikakršnega neprimernega ravnanja, temveč nasprotno, njegovo pravilno in profesionalno držo.«

Miro Cerar in Jure Leben ob prihodu na glavno obravnavo v zadevi Drugi tir v sredo, 14. marca. Foto: Matej Družnik/Delo



Predsedniku sodišča se je glede na njegovo funkcijo zdelo nujno, da se odzove na izjave najvišjega predstavnika izvršilne veje oblasti v odnosu do druge veje oblasti, in še posebej sodne, za katero velja temeljno načelo neodvisnosti in nepristranskosti.

»Menim, da lahko upravičeno pričakujem, da se boste v prihodnje vzdržali tovrstnih izjav, ki ne glede na nadaljnja pojasnjevanja sodstva samega mečejo senco dvoma na pošteno, pravično in zakonito delo našega sodstva.«