Horvat: Vlada naj odločitev o izgonu ruskih diplomatov prepusti parlamentu

Ljubljana - Predsednik odbora za zunanjo politiko Jožef Horvat je za naslednji teden napovedal sklic seje parlamentarnega telesa na temo koordiniranega izgona ruskih diplomatov iz ZDA in večine držav članic Evropske unije. Na sejo odbora bo povabil premiera Mira Cerarja in ga prosil, naj poslancem poroča o tem, kaj so se voditelji EU prejšnji teden o tej temi dogovorili med vrhom v Bruslju.

»Glede na šokantno naravo napada z uporabo živčnega plina v Veliki Britaniji, domnevno s strani Ruske federacije, se je do danes več kot dvajset držav na to zelo ostro odzvalo, in sicer z izgonom ruskih diplomatov,« je pojasnil Horvat. Ker Slovenija po njegovih besedah trenutno nima vlade s polnimi pooblastili, bi bilo dobro, da za odločitev o sodelovanju pri izgonu ruskih diplomatov povpraša državni zbor.

»Moja naloga predsednika odbora za zunanjo politiko je, da skličem sejo, na kateri bodo poslanci soočili različne argumente za oziroma proti izgonu. Vlada sama v tej kondiciji, kakršni je, ne bi smela sprejeti prav nobene odločitve, ampak mora o tem odločati državni zbor,« je poudaril Horvat.

Ob tem je spomnil na drugi člen zakona o zunanji politiki, v katerem piše da zunanjo politiko države usmerja parlament, in na deklaracijo o zunanji politiki RS, v kateri piše, da je članstvo Slovenije v EU njen temeljni politični in vrednostni okvir.

NSi za izgon diplomatov

Stališče stranke Nova Slovenija je, da bi država morala ravnati tako kot jedrne države EU in se pridružiti izgonu ruskih diplomatov, je pojasnil Horvat. »Če spremljate izjave gospoda Tuska, je bil dogovor na ravni šefov držav takšen, da države koordinirano in usklajeno delujejo. To kar danes vidimo, je usklajeno delovanje, in mislim, da bi morala tukaj biti Slovenija zraven.«

Na novinarsko vprašanje o tem, ali bi Slovenija s tem tvegala gospodarske posledice, je Horvat odgovoril, da se o teh sprašujejo tudi velike države in dejal, da je Rusija po višini blagovne menjale šele 13. največja slovenska trgovinska partnerica.