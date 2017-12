Slovenija z noto pozvala Hrvaško k dialogu

Be. B., K. Š., STA

Slovenija je danes Hrvaško z diplomatsko noto ponovno pozvala k dialogu o implementaciji arbitražne razsodbe. Hrvaški je predlagala sklenitev sporazuma o ustanovitvi in pristojnostih skupnih organov za izvršitev arbitražne razsodbe o meji.

Arbitražno sodišče je z arbitražno razsodbo dokončno določilo mejo med državama in območje stika Slovenije z odprtim morjem. V skladu z arbitražnim sporazumom morata obe državi do današnjega dne storiti vse potrebno za implementacijo razsodbe, so spomnili na ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ).



Več kot 1400 hrvaških kršitev od razglasitve arbitražne razsodbe

Ob tem je s posebno noto odgovorila na hrvaško noto, ki jo je Slovenija prejela v četrtek. V odgovoru so izrazili protest zoper kršitve mejne črte na morju, ki je hkrati tudi zunanja meja schengenskega območja, so sporočili z zunanjega ministrstva. Opozorili so, da gre za več kot 1400 hrvaških kršitev v času od razglasitve arbitražne razsodbe 29. junija. Ob tem so pozvali Hrvaško, naj se tako kot Slovenija dosledno izogiba incidentom.

Slovenija je v posebni noti še zapisala, da Slovenija spoštuje mejno črto, kot jo je določilo arbitražno sodišče in ki predstavlja mejo med državama na dan 25. junija 1991. Slovenija nima nobenih ozemeljskih zahtevkov do sosednje Hrvaške, enako pa pričakuje tudi od nje. Slovenija spoštuje in bo tudi v bodoče spoštovala nedotakljivost hrvaškega ozemlja in skupno mejo, kot je določena z arbitražno sodbo. Slovenski organi niso in ne bodo povzročali mejnih incidentov, saj svoje aktivnosti izvajajo izključno na ozemlju Slovenije, je še zapisano v noti.

Predsednik vlade Miro Cerar in zunanji minister Karl Erjavec sta danes Evropsko komisijo, ki je varuh prava EU, seznanila z aktualnim stanjem in pozvala k ukrepanju, so še sporočili z MZZ.

Hrvaški minister za notranje zadevepa je danes v Zagrebu povedal, da hrvaška policija ne izvaja nobenih posebnih ukrepov v zvezi z današnjim iztekom šestmesečnega roka za pripravo implementacije arbitražne sodbe. Poudaril je, da se bodo hrvaški policisti odzvali na vsako kršitev obstoječe mejne črte med Hrvaško in Slovenijo.Božinović upa, da ne bo nobenih enostranskih slovenskih potez, ki bi kršile obstoječi režim na hrvaško-slovenski meji.»Kot notranje ministrstvo smo usmerjeni in osredotočeni na svojo z zakonom določeno nalogo. To je zaščita hrvaške integritete, suverenosti in interesov. Konkretno v Piranskem zalivu to pomeni tudi zaščito interesov hrvaških ribičev,« je Božinović povedal na novinarski konferenci. Dodal je, da vsi opravljajo svoje delo kot doslej in da bo tako tudi v prihodnje.Zanikal je navedbe nekaterih hrvaških medijev, da je policija na srečanju z ribiči v četrtek v Umagu svetovala ribičem, naj ne izzivajo in ne plujejo do mejne črte v Piranskem zalivu.Predstavil je tudi postopke hrvaške policije v primeru kršitve državne meje. Dejal je, da hrvaški policisti opozorijo na kršitev meje, nakar vsakogar, ki je nelegalno vstopil na Hrvaško, vrnejo čez mejo.Pojasnil je tudi današnje jutranje bližnje srečanje slovenske policije ter hrvaških policistov in ribičev v Piranskem zalivu.»Hrvaške policijske ladje so bile ob hrvaških ribiških ladjah. Priplula je slovenska policijska ladja, ki je vstopila v hrvaško teritorialno morje. Po opozorilu, da je v hrvaškem morju, je slovenska ladja zapustila hrvaško teritorialno morje, hrvaški policisti in ribiči pa so ostali tam, kjer so bili,« je opisal Božinović. Dodal je, da tega ne bi označil za »nov incident«, ker so se podobni dogodki v Piranskem zalivu že zgodili.Notranji minister je dejal, da je hrvaška policija pripravljena v vsakem trenutku posredovati v skladu s hrvaškimi zakoni.Izjavil je, da ni nobenih okrepljenih policijskih enot v Piranskem zalivu. Ob tem ni želel razkriti, koliko hrvaških policistov je ob morski meji s Slovenijo, temveč je dejal, da »imajo vedno zadostno število policijskih sil na katerikoli meji«.