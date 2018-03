Janša predaval bodočim najvišjim častnikom SV

Ljubljana – Prvak SDS Janez Janša je v sredo v Kadetnici v Mariboru sodeloval na generalštabni šoli kot predavatelj, kar je, tudi zaradi predvolilnega časa, sprožilo pomisleke, ali je kot politik ustrezen predavatelj kandidatom za najvišje funkcije v Slovenski vojski, ki mora biti depolitizirana.

V generalštabu Slovenske vojske so potrdili, da je prvak SDS Janez Janša v sredo predaval v Centru vojaških šol pri programu generalštabnega šolanja, ki je namenjen najvišjim častnikom. Vsi ti častniki (običajno polkovniki) po uspešnem zaključku prevzemajo najodgovornejše formacijske dolžnosti brigadirjev.



V generalštabu so pojasnili, da imajo slušatelji (v konkretnem primeru jih je bilo 11 oziroma devet, ker sta bila dva na dopustu) v okviru šolanja več vsebin in predmetov, Janša pa je sodeloval pri predmetu strateško vodenje pri profesorju dr. Tomažu Kladniku. Predavanja so sestavljena tudi tako, pojasnjujejo v generalštabu, da lahko nosilec predmeta povabi k sodelovanju zunanje in gostujoče predavatelje, »ki poznajo konceptualno in strateško raven organiziranja, predvideli pa so, da bodo o rešitvah in vizijah predavali strokovnjaki, ki poznajo vojaško okolje in imajo izkušnje iz njihovega delovanja, glede na predvideno tematiko predavanj«.



Različna mnenja



Na vprašanje, ali je v preteklosti visokim predstavnikom SV predaval še kakšen politik, nismo dobili odgovora. Pojasnili so, da so Janšo povabili k sodelovanju pri predavanju o dogajanju med osamosvojitvijo Slovenije zaradi poznavanja dogodkov na strateški ravni in v povezavi z nastajanjem nove države in slovenske vojske. »Gospoda Janšo so povabili k omenjenemu in načrtovanemu sodelovanju že lani in je tokrat prvič izvedel predavanje kot gostujoči predavatelj. Na generalštabnem šolanju ne predavajo politiki, ampak strokovnjaki, glede na tematike predmetnika. K predavanjem so povabili različne notranje in zunanje izvajalce,« pojasnjujejo v generalštabu SV. Poleg tega zavračajo povezovanje predavanj na generalštabnem šolanju s političnimi ozadji, še zlasti zato, ker so se vsi predavatelji držali dogovorjenega in so govorili izključno o strokovnih temah.



Nekdanji načelnik GŠ SV Iztok Podbregar na podlagi izkušenj z vojaških akademij v ZDA ali Veliki Britaniji pravi, da ni treba preveč dramatizirati, ker je v teh dveh pomembnih članicah Nata običajno, da politiki predavajo častnikom. »Za ZDA ali Veliko Britanijo je značilno, da na najvišji ravni, ko so na dnevnem redu strateške teme, nastajajo stiki med senatorji in častniki,« pravi Podbregar.



Obramboslovec Klemen Grošelj pa opozarja, da je treba upoštevati slovenski ustavnopravni in družbeni kontekst, brez katerega ne bi smeli ocenjevati nastopa tako visokega politika. »Janša na eni strani kot politik lahko zahteva zamenjave v strukturah SV, hkrati pa predava na generalštabnem tečaju. Poleg tega je treba upoštevati tudi časovni kontekst predavanja, saj vsi dobro vemo, da smo že globoko v predvolilnem obdobju. Glede na to bi pričakoval, da bi bili slovenski politiki nekoliko bolj zadržani,« meni Grošelj.