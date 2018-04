Ljubljana – V grosupeljskem volilnem okraju se bo na parlamentarnih volitvah pomeril Janez Janša proti Janezu Janši. Ali bo umetniku in aktivistu za pravičnejšo družbo uspelo premagati predsednika SDS, bo znano 3. junija. Blaginja za vse, ne le za peščico, je sicer slogan Levice.



Kandidatno listo je v soboto predstavila še zadnja od parlamentarnih strank, ki se ji je pred štirimi leti uspelo s šestimi poslanci uvrstiti v državni zbor – takrat kot koaliciji strank in gibanj pod imenom Združena levica. V njenih vrstah ni več Matjaža Hanžka, za nov mandat se bodo sicer potegovali vsi dosedanji poslanci.



Na volitvah bo nastopilo 85 kandidatov Levice v vseh 88 okrajih v Sloveniji. »V Levici gremo na volitve z okrepljeno ekipo, prepričani, da smo zmožni uresničiti naš cilj, ki je podvojitev sedanjega števila poslanskih mest,« je dejal vodja poslanske skupine Levica Luka Mesec.



Na listi Levice bo nastopil tudi nekdanji poslanec iz vrst LDS Aleš Gulič.



Med v javnosti bolj znanimi imeni bodo na listi nastopili nekdanji izvršni sekretar v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Goran Lukić, nekdanji sekretar ZSSS in nekdanji predsednik sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) Milan Utroša, pevka in igralka ter tudi aktivistka in predsednica gibanja TRS Lara Jankovič, ustanovitelj in predsednik Dobrodelnega društva Petka za nasmeh Milan Jakopovič, pisateljica in aktivistka za pravice LGBT Nataša Sukič ter kuharica in nekdanja žirantka kuharskega šova Alma Rekić.