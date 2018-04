Janković: Na volitve, da ne zmaga Janša

Ljubljana - Ljubljanski župan in predsednik stranke Pozitivna Slovenija Zoran Janković še ni dokončno potrdil, kako bo sodeloval na prihajajočih parlamentarnih volitvah. Odprtih je več možnosti – njegova stranka je na volitve pripravljena, ni pa še jasno, ali bo na njeni listi tudi on. Naklonjen je povezovanju z drugimi strankami leve opcije, ki ji pripada, zato se je v tem mesecu sestal s predsednikoma SMC in SD Mirom Cerarjem in Dejanom Židanom, vendar še niso sklenili nobenega dogovora. Če sodelovanja ne bo, predsednik PS ne namerava razbijati levice.

Ne glede na razplet bo storil vse, da zmaga ostane levi opciji, je dejal, saj je treba poskrbeti, da bomo imeli odprto, evropsko usmerjeno vlado, in ne strahovlade.



»V tem trenutku bom pustil ego na strani. Ne zanima me delo v DZ. Odločil se bom po nadaljnjih pogovorih.« Foto: Sandra Hanžič

Svojega motiva za sodelovanje na volitvah prav nič ne skriva: »Ko gledam napovedi anket in to, kar se dogaja na soočenjih, sklepam, da vse kaže na zmago Janeza Janše. Naredil bom vse, kar je možno, da on ne bo premier. Teh njegovih pet let je zapisano kot pet let trpljenja, grenkobe, slabih rezultatov.«

Župan med drugim našteva dejanja, ki kažejo njegov neprimeren odnos, od tega, da je leta 2005 v svoji pisarni prodal Mercator, leto kasneje je pa ljubljanski mestni občini vzel tretjino sredstev, do sprejetja zloglasnega Zujfa v času njegove druge vlade, ki je javne uslužbence in upokojence prikrajšal za ogromno denarja. Janševa poteza, ki mu je šla najbolj v nos, pa je pozivanje tujcev oziroma trojke v državo.

Janković ima čas do 3. maja, ko je rok za zbiranje list predlogov kandidatov za državnozborske volitve. Delo v državnem zboru ga ne zanima, saj je po značaju bolj za opravljanje izvršilnih funkcij, kot sta županska ali premierska, česar pa mu pred šestimi leti, čeprav je dobil relativno večino, ni uspelo. Na današnji tiskovni konferenci je večkrat poudaril, da pri svojem županovanju neizmerno uživa in da je treba v prestolnici še marsikaj narediti.

Dokončno se bo odločil po nadaljnjih pogovorih, je napovedal, a na vsak način se bo vključil v predvolilno kampanjo. Na kakšen način in kako močno, bo razkril takrat.