Jankovićeva Pozitivna Slovenija gre na volitve

N. R.

Ljubljana – Na junijskih parlamentarnih volitvah bo nastopilo več kot dvajset strank in strankarskih list, kot kaže, med njimi tudi Pozitivna Slovenija Zorana Jankovića. Stranka je tik pred iztekom roka odprla poseben transakcijski račun za volitve. Še vedno pa ni jasno, kako se bo odločil Zoran Janković.



Ali bo ljubljanski župan Pozitivno Slovenijo popeljal na volitve, ni jasno. V njegovem kabinetu pravijo, da nam na to vprašanje še ne morejo odgovoriti. Pozitivna Slovenija naj bi imela po naših informacijah kandidatno listo večinoma že pripravljeno. V stranki so pojasnili, da so za prihodnji teden sklicali organe stranke, takrat bodo tudi znane odločitve.



Doseg stranke, ki je bila z 28,5 odstotka glasov na predčasnih volitvah leta 2011 relativna zmagovalka, a Jankoviću ni uspelo sestaviti koalicije, naj bi bil v rangu neparlamentarnih strank. Vendar bi se njen rezultat, kot poudarja Andraž Zorko iz družbe Valicon, pomembno spremenil, če bi bil na čelu liste Janković. Pisali smo, da se je z nekaterimi župani dogovarjal o skupnem nastopu na parlamentarnih volitvah.



Stranke, ki nameravajo nastopiti na volitvah, so morale odpreti posebne transakcijske račune za financiranje volilne kampanje, s katerega bodo poravnale vse stroške za kampanjo. Do izteka roka je račune odprlo več kot dvajset strank, med njimi so vse parlamentarne stranke (SMC, Desus, SD, SDS, NSi in Levica), Lista Marjana Šarca, Stranka Alenke Bratušek, Dobra država Bojana Dobovška, Sloga Janka Vebra, Zeleni Slovenije z Andrejem Čušem. V parlament se bodo poleg PS poskušale vrniti tudi LDS, SLS in SNS.