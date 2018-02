Jankovićevo tožbo proti KPK sodišče zavrnilo

Po mnenju sodišča je bil dokument o ugotovitvah glede Jankovićevega premoženjskega stanja pravilen in zakonit.

Ljubljana – Upravno sodišče v Ljubljani je zavrnilo tožbo ljubljanskega župana Zorana Jankovića proti Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) zaradi ugotovitev o njegovem premoženjskem stanju. Po mnenju sodišča je bil dokument o ugotovitvah pravilen in zakonit, postopek pa je KPK vodila v skladu z zakonodajo. Tožba je zato po mnenju sodišča neutemeljena.

Janković je v tožbi KPK očital kršenje več členov ustave in tudi kršenje evropske konvencije o človekovih pravicah.

Sodišče: Vse skladno s področno zakonodajo

A sodišče v nasprotju z Jankovićem meni, da je KPK vodila postopek nadzora nad njegovim premoženjskim stanjem na podlagi določb zakona o preprečevanju korupcije ter zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Po ugotovitvah sodišča so bile med postopkom Jankoviću zagotovljene vse pravice skladno s področno zakonodajo.

Tako je imel možnost med postopkom sproti pojasnjevati svoja stališča in odgovarjati na navedbe oz. ugotovitve in stališča KPK. Poleg tega ga je KPK pred objavo ugotovitev o nadzoru še pozvala k izjasnitvi glede osnutka ugotovitev.

Po presoji sodišča KPK Jankoviću ni posegla v ustavno pravico do domneve nedolžnosti niti z izdelavo niti z javno objavo zaključkov ugotovitev. Objava ugotovitev je bila po mnenju sodišča utemeljena, saj je obveščanje javnosti po presoji sodišča ena izmed pomembnih nalog, ki so utemeljene v učinkovitem odzivu države proti vsem oblikam koruptivnih dejanj.

Ni šlo za kazenski postopek

Janković je KPK tudi očital, da je namesto prekrškovnega postopka vodila kazenski postopek, in trdil, da mu pri tem niso bila zagotovljena pravna jamstva. A sodišče poudarja, da je očitno, da v tem primeru ne gre za kazenski postopek. Poleg tega pa se nadzor KPK ni nanašal na morebitna kazniva dejanja, ampak na nadzor nad premoženjskim stanjem Jankovića, ki je bil v obdobju nadzora sočasno javni funkcionar in predsednik ene od parlamentarnih strank tedanjega sklica DZ.

Po mnenju sodišča v postopku ni bilo kršitve pri določitvi nabora zavezancev, pri katerih je KPK opravila premoženjski nadzor, niti pri odločitvi, da bo ta nadzor opravljen pri Jankoviću. Takrat je namreč komisija preverila premoženjsko stanje vseh predsednikov parlamentarnih strank, ki so bili tudi javni funkcionarji.

Sodišče je kot neutemeljen zavrnilo očitek o tem, da mu je KPK s tem, ko je preverjala izvor njegovega premoženja, kršila pravico do zasebne lastnine in mirnega uživanja premoženja. Ker očitkov ni utemeljil, se tudi sodišče ni opredelilo do teh trditev.

Janković je v tožbi predlagal, naj ga sodišče zasliši. A po mnenju sodišča to ni bilo potrebno, ker ni nikjer utemeljil, niti kako bi njegovo zaslišanje na javni obravnavi pomembno vplivalo na odločitev sodišča niti kako bi se razlikovalo od njegove ustne izpovedbe v zagovoru pred komisijo leta 2012.

Pri tem sodišče ni upoštevalo Jankovićevega predloga, da bi prekinilo postopek in ustavnemu sodišču predlagalo presojo ustavnosti zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Sodišče namreč ni našlo neskladnosti zakona z ustavo.

Sodišče je takšno odločitev sprejelo na obravnavi 5. januarja, medtem ko je KPK sodbo prejela 22. januarja in jo potem tudi objavila na svoji spletni strani.

Janković s pritožbo na vrhovno sodišče

Janković se na odločitev upravnega sodišča danes osebno ne bo odzval, ker se mudi v tujini, se pa je oglasila Odvetniška družba Čeferin, ki ga v tem primeru zastopa. Za STA so navedli, da so na vrhovno sodišče vložili pritožbo na odločitev upravnega sodišča in podali predlog za revizijo postopka.

Opozorili so, da je vrhovno sodišče leta 2015 že odločilo, da je KPK posegla v ustavne pravice ljubljanskega župana. Ponovno odločanje KPK in upravnega sodišča pa je v nasprotju s temeljnimi pravnimi načeli, ki prepovedujejo ponovno odločanje o pravnomočno razsojeni stvari, so po poročanju STA navedli.