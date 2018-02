Janševa SDS na derivatih skrajne desničarske misli

Nekdanji sopotniki prvaka SDS Janeza Janše se strinjajo, da je bil sobotni nagovor ob 29. obletnici stranke popolnoma zgrešen. Tako meni Dimitrij Rupel, Ivo Hvalica pa dodaja, da gre za podobo radikalizirane stranke, Miha Brejc pa, da uporablja pretežke besede.

Janez Janša je na obletnici stranke pod sloganom »Najprej Slovenija, potem drugi« do skrajnosti zaostril stališča do strank na sredini in levici, govoril je o metastazah komunizma na Slovenskem, o novih obrazih v politiki kot efektu nudistične plaže, o opustitvi politične korektnosti, o domnevno ugrabljeni državi ter ogroženi nacionalni in krščanski identiteti zaradi migracijskih tokov pred tremi leti. Napovedal je, da bodo po zmagi na prihodnjih volitvah, razgradili globoko državo in jo nadomestili z drugo republiko.