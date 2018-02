Jazbec lahko pripravi kovčke za Bruselj

V Bruslju so podprli kandidaturo Boštjana Jazbeca za člana centralnega organa za reševanje bank (SRB).

Bruselj - Guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec je v odboru Evropskega parlamenta za gospodarske in denarne zadeve dobil široko podporo za člana Enotnega odbora za reševanje (SRB), ki deluje v okviru bančne unije. Za je glasovalo 41 poslancev, proti jih je bilo 6, vzdržanih je bilo pet.

Razprava je bila videti rutinska, saj je bilo vnaprej pričakovano, da bo Jazbec dobil glasove največjih političnih skupin. Jazbec je v uvodni predstavitvi svoje dosedanje poklicne poti omenjal reševanje bank v Sloveniji leta 2013. To je med drugim omenil kot primer, »kako drag je pozen odziv«. Pojasnjeval je, da se seveda vsi ne strinjajo s sprejetimi ukrepi, kakršen je bil »bail-in« vlagateljev v podrejene bančne obveznice. A po Jazbečevih besedah se je med ukrepanjem reševalo denar davkoplačevalcev in zagotavljalo stabilnost finančnega sistema.

V razpravi je Burkharda Balza iz evropske ljudske stranke zanimalo, kako si Jazbec kot kandidat predstavlja trdnejši evropski sistem reševanja bank. »Reševalni režim je na papirju dober. Vprašanje je njegovo izvajanje,« je pojasnjeval. Ena od stvari, ki po njegovem niso optimalne, je razdrobljenost kot posledica nacionalnih zakonodaj. Glede dosedanjih izkušenj z izvajanjem reševanja konkretnih bank, denimo v Italiji in Španiji, v okviru bančne unije je ocenil, da bi moralo biti več usklajevanja med ECB in Evropsko komisijo. To je med drugim ugotovil med delom v ECB.

Tudi v nadaljnjih razpravi s poslanci, ki je trajala okoli pol ure, je opozarjal, da je reševanje bank v zadnjih letih po sprejetju novega sistema delovalo in da varčevalci niso ostajali brez svojih vlog. Za evropsko finančno industrijo bo eno od ključnih vprašanj brexit. Kako ocenjuje njegove posledice, je zanimalo poslanca socialistov Jakoba von Weizsäckerja. »To je vprašanje za milijon dolarjev,« je odgovoril Jazbec. Nekaj znamenj učinkov na dele bančnega sektorja po njegovem sicer obstaja, prepričan pa je, da bodo posledice obvladljive in da bo evropski bančni sistem trden.

Jazbec je sicer prepričan, da bi SRB moral dobiti neposredne pristojnosti. Pri reševanju bank bi po njegovem mnenju morali pripisovati veliko vlogo pravilom o državnih pomočeh. Poslance je tudi zanimalo, kaj bi morali narediti, da se ne bi ponovil položaj iz finančne krize, ko so države morale z milijardami evrov reševati največje banke, ki so prevelike, da bi propadle (»too big to fail«). Jazbec je sicer zagovornik tega, da bi v evropskem sistemu imeli več manjših bank, a po drugi strani v konkurenčni tekmi, denimo z ZDA, potrebujemo velike banke.

Nastanek položaja, kakršen je bil med finančno krizo, bi po Jazbečevem mnenju morali reševati z učinkovitejšim nadzorom, ki bi omogočil pravočasno ukrepanje. Glavno vlogo sicer mora imeti varovanje javnega denarja.

Naloga SRB je urejeno reševanje propadajočih bank s kar najmanjšimi posledicami za gospodarstvo in javne finance. Med drugim opravlja specifične naloge za pripravo in izvedbo reševanja bank. Vodstvo odbora ima predsednika, podpredsednika in štiri člane. Jazbec naj bi zamenjal Nizozemko Joanne Kellermann, ki je bila v SRB od njegovega začetka leta 2015.

V parlamentarnem odboru sicer ni slovenskih poslancev, kot nadomestna članica je v njem Romana Tomc (SDS). Po razpravi je sporočila, da »gre za pomemben in visok položaj, na katerega je Jazbec kandidiral brez vnaprej zagotovljene potrditve v okviru kvote, ki bi pripadala državi.« O njegovi kandidaturi bo evropski parlament odločal na plenarnem zasedanju predvidoma 1. marca. Presenečenj naj ne bi bilo. Kmalu nato bodo o njem odločali še predstavniki držav članic v Svetu EU. S tem bo postopek imenovanja končan.