Jutri znan datum ponovnega referenduma o drugem tiru

Ljubljana – Državna volilna komisija (DVK) bo v torek sprejela sklep o določitvi datuma ponovnega glasovanja na referendumu o zakonu o drugem tiru. Osnutek sklepa predvideva, da bi bil ponovni referendum v nedeljo, 13. maja.

Iz DVK so sporočili, da so danes po pošti prejeli sodbo vrhovnega sodišča v zvezi z razveljavitvijo glasovanja na referendumu o zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper.

Državna volilna komisija ima zdaj 48 ur časa, da razpiše nov referendum. O datumu bodo odločili na seji, ki je sklicana za torek ob 12. uri.

Za dan, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo ponovnega glasovanja na referendumu, bi se določil ponedeljek, 2. april.

Referendumsko vprašanje bi se glasilo: »Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (ZIUGDT), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 8. maja 2017?«

Vrhovno sodišče je 14. marca razveljavilo izid referenduma, ki ga je na sodišču izpodbijal pobudnik referenduma Vili Kovačič.

Referendum je bil 24. septembra lani, udeležilo se ga je 20,55 odstotka volilnih upravičencev. Zakon je podprlo 53,47 odstotka vseh, ki so veljavno glasovali, proti pa jih je glasovalo 46,47 odstotka.