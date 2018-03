Kaj čaka naslednike vlade Mira Cerarja

Pogledali smo, v kakšnem stanju so javne finance, gospodarstvo in kaj imamo prebivalci Slovenije.

Gospodarska rast v preteklih štirih letih je bila strma. Kljub rasti BDP pa Slovenija za predkriznim obdobjem še vedno zastaja po številu delovno aktivnih in tudi dobički podjetij so manjši kot pred krizo, čeprav so se v zadnjih letih zelo povečali.

Javne finance so po petodstotni lanski rasti skoraj izravnane. A to pomeni, da se bodo izrazito stopnjevale težave v socialni blagajni takoj, ko se bo rast umirila. Vse več je tudi birokracije z novimi zakoni in predpisi.

V evrih je BDP Slovenije presegel predkrizno obdobje že leta 2015, realno je bila gospodarska aktivnost Slovenije šele lani primerljiva z letom 2008. Za povprečjem EU zaostajamo bolj, kot smo pred desetletjem.