Kaj skriva volilni program Marjana Šarca

Marjan Šarec bo v soboto na zboru članov svoje stranke kot edini kandidat za predsednika preveril podporo. Predstavili bodo tudi kandidate za državnozborske volitve ter programske usmeritve. Šarec poudarja, da ne bo dajal neuresničljivih obljub.



Kot smo razkrili včeraj, je eden od glavnih in najbolj prepoznavnih kandidatov za poslanca in kasneje (morda) tudi za gospodarskega ministra Vojmir Urlep, nekdanji dolgoletni predsednik uprave Leka. Kaj ga je prepričalo, da se je odločil pomagati spisati gospodarski del programa Liste Marjana Šarca in vstopiti v politiko? Združilo ju je dejstvo, da so ne razlikujejo njuni pogledi na ključne vrednote in izzive, ki so pred Slovenijo v prihodnjih letih.

»Ko sva ugotovila, da se najini pogledi na teh področjih bistveno ne razlikujejo, sem se rad odzval povabilu, da stranki pomagam pri pripravi temeljnih izhodišč gospodarskega programa in z njo ter njenimi člani delim izkušnje in znanja, ki sem si jih nabral v svoji dolgoletni karieri gospodarstvenika. Veseli me, da je stranka odprta in pripravljena sodelovati z vsemi, ki želijo svoje znanje deliti v dobrobit te družbe in njenih državljanov in ni obremenjena z ideološkimi temami,« pojasnjuje Urlep. Med temeljnimi točkami gospodarskega dela programa je v programu, ki ga bodo predstavili v soboto, učinkovitejši nadzor nad vodenjem in upravljanjem v državnih podjetjih. Ustanovitev finančne policije ter povečanje pristojnosti in osebne odgovornosti uradnikov v javni upravi.



Kaj pravi o političnem sistemu



Program poudarja, da Slovenija potrebuje reformo političnega in volilnega sistema. Zagovarjajo spremembo volilnega sistema z ukinitvijo okrajev in uvedno absolutnega preferenčnega glasu, ki bo volilkam in volicem zagotovil večji vpliv pri izboru kandidatk in kandidatov. Državni zbor izvoli predsednika vlade, ta pa sam imenuje in razrešuje ministre svoje vlade. Zagovarja ukinitev državnega sveta ter tudi, da predsednik republike lahko da odložilni veto na posamezni zakon.



Pri sodstvu se med drugim zavzemajo za omejitev sodniškega mandata na 12 let in možnost ponovne izvolitve ter za povečanje odgovornosti sodnikov in tožilcev za napačne in prepočasne odločitve.



Tudi za revizijo projekta drugi tir



Lista Marjana Šarca podpira izgradnjo drugega tira, pred tem pa je po njeni oceni nujno praviti revizijo projekta. Ocenjuje, da za njegovo uresničitev ni potrebno posebno podjetje 2-TDK. Nujni so tudi novi mehanizmi nadzora. Stranka se zavzema za enoten in povezan informacijski sistem v zdravstvu ter uvedbo nacionalnih in tudi mednarodnih skupnih javnih naročil. Zavzema se za jasno ločitev med janvim in zasebnim zdravstvom.

Prekarne in druge oblike nestabilnega delovnega razmerja je treba po njeni oceni omejiti. Izvesti je treba pilotni projekt za uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka ter sprejem odločitve o njegovi morebitni uvedbi. Nujna je vzgoja mladih v odgovorne državljane. Upokojencem pa bi položaj izboljšali tako, da bi dodatno sprostili pogoje za opravljanje začasnih in občasnih del upokojencev, ki ne vplivajo na višino pokojnine. Povišal bi sredstva, namenjena vrhunskemu športu.



Kaj pravijo politični analitiki



Lista Marjana Šarca je sicer v našem zadnjem barometru izgubila kar nekaj podpore volilcev. Mu bodo imena poslanskih kandidatov, ki jih je predstavil, pomagala obrniti trend? Politična analitika Andraž Zorko iz Valikona in Alen Maksuti ocenjujeta, da ne, ker po njunem mnenju ne gre za kandidate, ki bi bili šiše prepoznavni oziroma uveljavljeni. »Prav ljudje, ki jih bo predstavil bodo odločilni. V programskem smislu namreč ne predstavlja nobene resne alternative obstoječim uveljavljenim strankam,« dodaja Maksuti.