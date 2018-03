Kako je odstop Mira Cerarja odmeval na twitterju

Takoj ko je Miro Cerar podal svojo odstopno izjavo, so se odzvali uporabniki družbenih omrežij.

Ro. Ko.

Sooročilo, ki ga v resnici pošilja bodoči nekdanji PV je, kako v večletni seriji priložnosti in razlogov za odstop izbrati najbolj politično oportun trenutek ter najmanj racionalno in najbolj nezrelo utemeljitev.

Zbrali smo nekaj najbolj odmevnih izjav na omrežju twitter, kjer so se dolgo v noč kresala mnenja o njegovem odstopu:

Miro Cerar ima prav. Odnesla ga je globoka drzava, ker ni obracunal z njo. In to se bo zgodilo vsakemu naslednjemu, ki tega ne bo storil. Odlocitev VS je bila samo dobrodosel izhod