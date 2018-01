Nezakoniti klicni centri: Kitajska poziva Slovenijo, da ji izroči tajvanske kriminalce

Pi. K., STA

Ljubljana - Kitajska je pozvala Slovenijo, da ji izroči vse tajvanske kriminalce, ki so jih aretirali v kriminalistični akciji v zvezi z nezakonitimi klicnimi centri, so za STA sporočili iz kitajskega veleposlaništva v Ljubljani. Poudarili so, da pri osumljencih ne gre za žrtve trgovine z ljudmi ali ilegalne priseljence, ampak goljufe.

V četrtkovi kriminalistični preiskavi več nezakonitih klicnih centrov po Sloveniji so slovenski kriminalisti sicer identificirali 32 žrtev trgovine z ljudmi azijskega porekla. Obenem so sprva pridržali devet oseb, od tega jih je šest ostalo v pridržanju. Med njimi sta dva Slovenca in štirje tuji državljani azijskega porekla, so v petek povedali na policiji.

Na kitajskem veleposlaništvu so v današnjem pisnem odzivu za STA poudarili, da so omenjene aretacije plod tesnega sodelovanja med kitajsko in slovensko policijo, ki je med drugim povezano tudi z obiskom posebnega kitajskega odposlanca Meng Jianzhuja septembra 2017 v Sloveniji, ki se je med drugim sestal s predsednikom vlade Mirom Cerarjem in zunanjim ministrom Karlom Erjavcem.

Slovenija je varna država za telefonske goljufije

Glede na navedbe veleposlaništva sta se obe državi že tedaj strinjali za skupni boj proti intenzivni kriminalni dejavnosti na področju telefonskih goljufij na račun kitajskih državljanov. Po omenjenem obisku so pristojni organi kitajske in slovenske policije dejansko začeli s tesnim sodelovanjem. Slovenska policija je preiskave in aretacije izvedla na podlagi informacij, ki jih je dobila od kitajske policije, so poudarili na kitajskem veleposlaništvu.

Po njihovih informacijah je slovenska policija sredi lanskega leta prejela t. i. rdeče obvestilo, na podlagi katerega je aretirala Tajvanca Wuja Yuhuija, ki naj bi bil vpleten v telefonske goljufije. Kitajska je prosila slovensko policijo za njegovo izročitev, vendar je bila prošnja zavrnjena, osumljenca pa so v kratkem času izpustili. Po tem dogodku so v Slovenijo kot »varno državo« za telefonske goljufije začeli množično prihajati tudi drugi tajvanski kriminalci.

S telefonskimi goljufijami se ukvarja sto tisoč Tajvancev



»Vsi, ki so bili v akciji pridržani, so iz kitajskega Tajvana in vpleteni v telefonske goljufije, katerih oškodovanci so kitajski državljani. Po podatkih kitajske policije sta vsaj dva primera prijavljenih goljufij povezana z aretiranimi Tajvanci. Zneska škod znašata 290 tisoč juanov (37.200 evrov) ter 2,01 milijona juanov (258.000 evrov). Vseh 36 aretiranih kriminalnih osumljencev se je ukvarjalo s telefonskimi goljufijami,« so še navedli.

Telefonske goljufije tajvanskih združb so po njihovih navedbah večinoma usmerjene na Kitajsko. Kriminalci so ustanovili klicne centre po različnih celinah, tudi v Evropi, pri tem pa so goljufali Kitajce, živeče na Kitajskem, ter kitajske zdomce.

Glede na to, da so na Tajvanu za kazniva dejanja telefonskih goljufij kazni zelo nizke in so tvegali zelo malo, se je za sodelovanje v telefonskih goljufijah po trditvah veleposlaništva odločalo vse več Tajvancev. Po tajvanskih podatkih se s to dejavnostjo ukvarja kar sto tisoč Tajvancev.

Prav tako imajo po njihovih informacijah vsi kriminalni osumljenci tajvanske potne liste, zato za vstop v Slovenijo ne potrebujejo viz in vanjo vstopajo prostovoljno. »Vsi služijo denar z goljufijami, zato so lahko opredeljeni le kot storilci in sostorilci, nikakor pa ne kot žrtve trgovine z ljudmi ali kot ilegalni priseljenci,« so prepričani na kitajskem veleposlaništvu.

Bo problem tudi »ena Kitajska«

V kriminalistični akciji naj bi slovenski policisti angažirali dva prevajalca s Tajvana, s tem pa naj bi kršili načelo ene Kitajske. Kot trdijo na veleposlaništvu, pa jezikovnih težav sploh ni bilo, ker so bili v akcijo povabljeni tudi kitajski policisti. »Nekdo iz Tajvana je v hišni preiskavi celo priznal, da ni prevajalec, ampak policist iz Tajvana,« so dodali.

Ob tem so spomnili, da načelo »ene Kitajske« »nikakor ni samo prazna fraza in ga je zato potrebno spoštovati v vseh pogledih in dejanjih«. Pri tem so opozorili, da so kitajski in tajvanski policisti večkrat sodelovali pri skupnih mednarodnih in regionalnih operacijah.

Kitajska zdaj poziva Slovenijo, da ji izroči vse »tajvanske kriminalce«, ki so bili aretirani v omenjeni akciji, da sodeluje s Kitajsko v nadaljnji preiskavi, učinkovito preprečuje kriminalna dejanja, celovito zaščiti pravice oškodovanih oseb ter prestraši kriminalce.

»Kitajska ne želi, da se tajvanski kriminalci izpuščajo brez kazni, in nasprotuje temu, da jih slovenska policija izroči Tajvanu, kjer se bodo ponovno lahko ukvarjali s kriminalnimi posli,« so še pojasnili.

Na ministrstvu za zunanje zadeve so za Radio Slovenija povedali, da v zvezi s protestno noto Kitajske glede ravnanja Slovenije v omenjeni kriminalistični akciji še vedno čakajo na odgovore ministrstva za notranje zadeve in državnega tožilstva, na podlagi katerih bodo oblikovali svoj odziv.