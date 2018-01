Klemenčič umaknil kandidaturo za novega komisarja Sveta Evrope za človekove pravice

A. S. H., STA

Strasbourg − Pravosodni minister Goran Klemenčič je danes umaknil kandidaturo za novega komisarja Sveta Evrope za človekove pravice. Hkrati je pozval poslance Parlamentarne skupščine Sveta Evrope (PS SE), naj podprejo kandidatko iz BiH Dunjo Mijatović, nekdanjo predstavnico Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi za svobodo medijev.



Vodja delegacije BiH v PS SE Senad Sepić je na twitterju objavil Klemenčičevo pismo, v katerem ta med drugim poudarja, da je napočil čas, da bo novi komisar SE za človekove pravice iz južne Evrope. Dodal je, da je prepričan, da je Dunja Mijatović zelo primerna, da jo izvolijo na ta položaj, s čimer bi tudi postala prva evropska komisarka SE za človekove pravice.



PS SE danes znova voli novega komisarja za človekove pravice. Glasovanje bo potekalo med 10. in 13. ter med 15.30 in 17. uro. Izidi bodo predvidoma znani med 18. in 19. uro. Tokrat bo za izvolitev potrebna navadna večina glasov.

V ponedeljkovih volitvah nihče od treh kandidatov ni dobil absolutne večine glasov. Največ glasov je prejel francoski kandidat Pierre-Yves le Borgn (105), sledila sta kandidatka BiH Dunja Mijatović (76) in Klemenčič, ki je prejel 67 glasov. Za izvolitev je bila potrebna absolutna večina glasov − 125 od skupno 248 oddanih glasov.

Članov PS SE, ki prihajajo iz 47 članic Sveta Evrope, je sicer skupno 324.

Novoizvoljeni komisar bo sedanjega Nilsa Muižnieksa za šestletni mandat na položaju nasledil 1. aprila.

Komisar SE za človekove pravice je neodvisna in nepristranska zunajsodna institucija, ki jo je leta 1999 ustanovil Svet Evrope z namenom krepitve ozaveščenosti in spoštovanja človekovih pravic v 47 državah članicah.