Kmalu bo znan datum referenduma o drugem tiru

Ba. Pa., STA, K. M.

Ljubljana – Vrhovno sodišče je v zadevi referendumskega spora okoli zakona o drugem tiru že izdelalo in strankam v postopku odposlalo sodbo. Ko jo bo Državna volilna komisija (DVK) prejela, bo morala nov referendum razpisati v 48 urah. Vrhovno sodišče je namreč prejšnjo sredo razveljavilo izid septembrskega referenduma in DVK naložilo, da razpiše novega.

Na vrhovnem sodišču je prejšnjo sredo potekala javna obravnava, na kateri je sodni senat zaslišal premiera Mira Cerarja in državnega sekretarja na infrastrukturnem ministrstvu Jureta Lebna. Oba sta izrazila prepričanje, da je vlada v kampanji ravnala pravilno, ter da je javnost o projektu drugi tir obveščala transparentno in celovito.

Vrhovni sodniki se niso strinjali in izid referenduma o zakonu o drugem tiru, ki ga je na sodišču izpodbijal pobudnik referenduma Vili Kovačič, razveljavili ter DVK naložili razpis novega. Na DVK sicer sodbe še niso prejeli, ko jo bodo, pa bodo imeli 48 ur časa, da razpišejo nov referendum.

V sporočilu za javnost so na vrhovnem sodišču zapisali, da sodniki po javni obravnavi iz prejšnjega tedna niso prišli do nobenih novih pravnih vprašanj, na katera ne bi odgovor izhajal že iz odločbe ustavnega sodišča, prav tako pa so izpovedbe navedenih dveh prič le potrdile dejstva, ki so izhajala iz listin.

»Zato je vrhovno sodišče svojo odločitev istega dne, po opravljenem posvetovanju in glasovanju senata, tudi javno razglasilo,« so zapisali.

Kot izhaja iz sodbe, je vlada zatrjevala, da je bil osnovni namen referendumske kampanje komunikacijsko informativne in ne propagande narave. Ta osrednji argument, ki bi utemeljeval dopustnost nastopanja vlade v kampanji, pa iz izvedenih dokazov ne izhaja, kar je po navedbah sodišča potrdilo tudi Cerarjevo pričanje.

Da so bila proračunska sredstva namenjena izključno v podporo uveljaviti zakona o drugem tiru ter zavrnitvi argumentov pobudnikov referenduma in nasprotnikom drugega tira, je mogoče ugotoviti tudi iz strateških dokumentov, ki jih je izdelal urad vlade za komuniciranje oz. podizvajalci, so še zapisali.

Vrhovno sodišče sicer meni, da od vlade ni mogoče terjati, da v celoti opusti svoj glas, vendar pa mora ob tem skrbeti, da glas drugih ni preslišan. »Iz ugotovitev dokaznega postopka izhaja, da v obravnavnem primeru ni bilo nobene zadržanosti akterjev vladne referendumske kampanje, ki so preko vseh navedenih sredstev kampanje podajali samo sporočila in argumente v podporo uveljavitve zakona,« piše v sodbi.

Prav tako ne zdrži argument vlade, da je bila glede na število organizatorjev kampanje, ki so nasprotovali zakonu, edina možnost, da predstavi argumente v korist uveljavitve zakona ta, da se je tudi sama udeležila postopka kot organizator kampanje in v ta namen porabila proračunska sredstva. Iz listin je razvidno, da je kot organizator referendumske kampanje sodelovala tudi stranka, ki tvori vladno koalicijo SMC in je v ta namen uporabila tudi določena sredstva, so navedli na sodišču.