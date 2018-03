Koalicija za sprejem že usklajenih vladnih zakonov

Koalicija se je danes dogovorila, da bodo zakone poskušali spraviti skozi postopek in jih sprejeti.

Ljubljana - Koalicija se je danes dogovorila, da bodo vse predloge zakonov, ki so jih uskladili in jih je vlada posredovala v DZ, poskušali spraviti skozi postopek in jih sprejeti. Tako je pričakovati, da bodo prihodnji teden vložili zahtevo za sklic izredne seje DZ, na kateri bodo obravnavali vse te zakone, je dejala vodja poslancev SMC Simona Kustec Lipicer.

Medtem pa kaže, da predlogov zakonov, ki so jih vložili posamezni poslanci, koalicija do parlamentarnih volitev usklajeno ne bo podpirala. V DeSUS bi bili pripravljeni sodelovati tudi pri sprejemanju poslanskih zakonov, če bi stranke podprle na primer zakon o popravi krivic upokojencem ali zakon o demografskem skladu, je po srečanju koalicije novinarjem povedal prvak DeSUS Karl Erjavec. A te podpore ne pričakuje, zato tudi podpore DeSUS drugim zakonom ne bo.

Prvak SD Dejan Židan upa, da bodo sprejeli potrebne in pomembne zakone, pri predlogih posameznih poslancev pa opozarja na finančne posledice. »Nimamo pravice, da sedaj, ko smo konsolidirali javne finance, kot vlada v odhajanju naredimo novo vrzel,« je dejal Židan. Med zakoni, za katere želi, da jih sprejmejo, je naštel zakon o lovstvu, pet zakonov s področja dela in sociale in tudi zakon o gasilcih.

Po odstopu premierja Mira Cerarja in prenehanju mandata vlade je namreč tudi delo v DZ spremenjeno. Tako so poslanci že zaključili zadnjo redno sejo DZ. Zakone lahko do predčasnih volitev, ki bodo konec maja ali v začetku junija, sprejemajo le še na izrednih sejah.