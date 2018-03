Komisarka Bulčeva: Samo brez panike!

Bruselj – »Samo brez panike!« je v izjavi za slovenske medije v Bruslju sporočila evropska komisarka za promet Violeta Bulc. Sloveniji je bilo lani odobrenih 109 milijonov evrov za sofinanciranje drugega tira. »Ta denar je začasno zamrznjen,« je povedala komisarka. Aprilski rok, ki se je omenjal za podpis sporazuma o črpanju, ni zadnji rok. »Pri tako velikih infrastrukturnih projektih večkrat nasanejo zapleti,« je pojasnila Violeta Bulc.

Tudi zamrznitve denarja so običajne, »ko nastane neka politična situacija«. Denar menda ni izgubljen, čaka se na korake vlade in nato bo na vrsti dogovor o izvedbi. Najpomembneje za evropsko komisijo sicer je, kako bo zaprta finančna konstrukcija in kdo bo upravljavec. Časovnih rokov ni. »Dokler imamo zaupanje v partnerja, smo se pripravljeni pogovarjati in dogovarjati o morebitnem podaljšanju roka,« je povedala.

Drugi tir je po besedah Bulčeve strateško izjemno pomemben projekt ne samo za Slovenijo, marveč za celotno EU, saj je del jadransko-baltskega koridorja. »Odobren je bil zaradi cestnih zamaškov in vseh drugih pozitivnih učinkov, ki jih ima železniška proga, in ostaja prednostni projekt. Upam, da bo Slovenija spoštovala svoje zaveze, ki jih je dela ob podpisu, pristopu k temu koridorju, ne glede na sestavo vlade.«

Slovenija je že prej, v prvem koraku prejela 44 milijonov evrov za študije in začetna gradbena dela.

Ne glede na politične zaplete je Slovenija na ravni EU po oceni Bulčeve še vedno zgodba o uspehu, saj so rezultati v zadnjih treh letih nad pričakovanji. To je menda potrdila odločitev evropske komisije, da Slovenija ne sodi več pod makroekonomski nadzor. »Sem zelo mirna in verjamem, da je to samo predvolilna situacija. Za nas je izjemno pomembno, da se nadaljuje stabilen razvoj Slovenije,« je povedala.

Glede vpliva nastalega položaja na vprašanje prodaje NLB in arbitražo se ni hotela konkretno opredeljevati. Evropska komisija po njenih besedah vedno drugače obravnava države, ko so pred volitvami, in »poskuša vsa vprašanja zamrzniti, dokler ne ve, s kom vstopa v dialog«.

Juncker pozorno spremlja dogodke v Sloveniji

Tudi predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker pozorno spremlja dogodke v Sloveniji in je v stiku s političnim vodstvom, so danes sporočili njegovega kabineta. V tiskovni službi predsednika evropskega sveta Donalda Tuska pa so dejali le, da domačih razmer držav članic ne komentirajo.