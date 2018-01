Konec pogajanj o demografskem skladu

Razhajanja med SMC in Desusom so prevelika, da bi jih lahko premostili.

L. Z., STA

Ljubljana – Koalicijski vrh je danes znova razpravljal o demografskem skladu in ugotovil, da so konceptualne razlike med njimi prevelike, da bi ta projekt na vladni ravni nadaljevali. Pogajanja v zvezi s tem so zato končali, prvak Desusa Karl Erjavec pa je napovedal, da bo Desus svoj predlog zakona v parlamentarni postopek vložil še ta teden.



Če predlog Desusa ne bo sprejet v tem mandatu, Erjavec upa, da bo zakon o demografskem skladu njihova zahteva ob sestavljanju nove koalicijske pogodbe, če bo Desus v vladi.



Koalicijski partnerji so se namreč dolgo pogajali o demografskem skladu, a so bila konceptualna razhajanja med SMC in Desusom prevelika, da bi jih lahko premostili. Desus je vztrajal pri samostojnosti in neodvisnosti demografskega sklada, v katerega bi vključili tudi strateške naložbe države. SMC se s temi zahtevami ni strinjala oziroma jim stališč ni uspelo zbližati.