Stavko napovedala tudi Konfederacija slovenskih sindikatov

Ljubljana – Stavko so napovedali tudi v Konfederaciji slovenskih sindikatov (KSS), in sicer bo ta 11. aprila. Med stavkovnimi zahtevami sta osemodstotni linearni dvig plač, kolikor je bilo zaposlenim odvzeto v času varčevanja, in nadaljevanje pogajanj za odpravo anomalij v okviru pogajanj v javnem sektorju, so zapisali v sporočilu za javnost.

Kot so pojasnili v KSS, so pogajanja predstavnikov vlade in reprezentativnih sindikatov javnega sektorja o odpravi anomalij ustavljena, ker se vlada ločeno pogaja s štirimi skupinami sindikatov. »Ravnanje vlade predstavlja kršitev dane zaveze iz leta 2016, da ne bo ločeno sklepala sporazumov in dogovorov,« so navedli.

Svet KSS je zato po njihovih navedbah s podporo sindikatov zasebnega sektorja sprejel sklep o začetku stavke in protestnem shodu. Sodelovali bodo KSS, Sindikat vojakov Slovenije, SPUKC - Sindikat zdravstva Slovenije, Sindikat finančno-računovodskih uslužbencev plačne skupine J in Sindikat občinskih redarjev Slovenije. Sindikat vojakov Slovenije bo zaradi zakonske prepovedi stavke vojaškim osebam na dan stavke izvedel protestni shod pred vlado.

Poleg nadaljevanja pogajanj za odpravo anomalij v pogajalski skupini predstavnikov vlade in sindikatov zahtevajo linearni dvig plač vsem javnim uslužbencem, in sicer v višini osmih odstotkov, kolikor je bilo javnim uslužbencem odvzeto z zakonom za uravnoteženje javnih financ.

Zahtevajo tudi ločena pogajanja vlade s KSS in z vanjo združenimi sindikati o stavkovnih in protestnih zahtevah ter prenehanje kršenja zaveze, da vlada ne bo ločeno sklepala sporazumov ali dogovorov, s katerimi bi urejala vsebine, ki se tičejo elementov enotnega plačnega sistema. Zaradi te kršitve pričakujejo tudi, da bo stavka plačana.