Koprivnikar: Nekatere zahteve sindikatov so pretirane in vodijo v recesijo

Ljubljana - »Trenutno imamo prek 20 različnih sindikatov, ki so podali stavkovne zahteve. Vladi bom jutri predlagal, da se odzovemo tako, da ne ustvarjamo dodatnih anomalij, ampak gremo v pogajanja v tistih delih, kjer so upravičena,« je napovedane stavke v javnem sektorju, šolstvu, zdravstvu in policiji, popoldne komentiral pristojni minister Boris Koprivnikar.

V mislih je imel pogajanja, ki bi preostalemu delu javnega sektorja omogočila primerljovost s tem, kar se je vlada pred časom izpogajala z zdravniki. V dogovoru, ki ga je z njimi podpisala decembra 2015, se je namreč zavezala, da bo izboljšala plače poklicev, ki so po vsebini ali zahtevnosti primerljivi zdravniškim.

Med drugim gre za delovna mesta v zdravstveni dejavnosti, znanstvenike, raziskovalce, specialiste (npr. farmacevte, biokemike) in visokošolske učitelje.

Ogrožanje prihodnosti države

»Moramo pa se tudi kritično odzvati na tiste zahteve, ki so absolutno pretirane in nemogoče. Zahtev po deset in večodstotnih linearnih dvigih plač naše gospodarstvo ne bi zdržalo,« je zaskrbljen minister.

V celoti so vredne več kot 990 milijonov evrov letno in jih država ne more uresničiti, saj bi jo potisnili v nelikvidnost in ponovno gospodarsko krizo. »Zahteve sindikatov so del predvolilnega pritiska na vlado, da izsilijo neke obljube, s katerimi se bo morala ukvarjati neka prihodnja vlada,« je še prepričan.

Vlada si bo prizadevala čim bolj enotno odzvati na sindikalna pričakovanja, ponuditi pogovore o njih ter organizirati čim bolj skupna pogajanja. Razen, če bodo posamezni sindikati sami želeli ločena pogajanja.

V petek se bo Koprivnikar sicer udeležil ločenih pogajanj, ki jih sindikat vzgoje, izobraževanje, znanosti in kulture (Sviz) na svojem sedežu pripravlja o stavkovnih zahtevah.

Povabljeni sta tudi ministrici za izobraževanje in finance, Maja Makovec Brenčič in Mateja Vraničar Erman. Prva je svoj prihod že potrdila.