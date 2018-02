Koprivnikar odstopil kot vladni pogajalec

Be. B., STA

Ljubljana - Sindikati so na današnjih pogajanjih zavrnili predlog o povečanju plačne mase za en odstotek, ki ga je vlada sprejela včeraj. Minister za javno upravo Boris Koprivnikar pa se je meddrugim tudi zato odločil vladi predlagati, da ga zamenja kot vodjo pogajalske skupine v pogajanjih s sindikati javnega sektorja. Z odločitvijo je danes že seznanil premierja Mira Cerarja.

»Glede na odziv sindikatov, glede na mandat, ki mi je podeljen, in tudi morda glede na številne kritike, s katerimi se soočam - pa ne bom sodil o njihovi upravičenosti -, prihajam do odločitve, da bom vladi predlagal menjavo vodje pogajalske skupine in se sam s te pozicije umaknem,« je v izjavi za medije dejal Koprivnikar.

Premierja je o svoji odločitvi seznanil po tistem, ko so predstavniki 16 sindikatov iz pogajalske skupine, ki jo vodi Jakob Počivavšek, na današnjih pogajanjih zavrnili predlog o povečanju plačne mase za en odstotek, ki ga je vlada sprejela včeraj. Prav tako so se na predlog že v četrtek ostro odzvali v šolskem sindikatu Sviz.

Koprivnikar sicer ostaja minister za javno upravo, »se pa lahko predsednik vlade kadarkoli odloči, da podvomi v moje sposobnosti in me zamenja,« je še dejal.

Počivavškova skupina je danes vladni predlog zavrnila, saj da ne odgovarja na njihove stavkovne zahteve. Je pa lahko vladni predlog prvi korak pri odpravi varčevalnih ukrepov, so menili.