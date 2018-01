Koprivnikar: Stavka javnega sektorja ne bo plačana    

Ljubljana - Minister za javno upravo Boris Koprivnikar in direktor urada za makroekonomske analize Boštjan Vasle sta pred jutrišnjo celodnevno stavko 16 sindikatov javnega sektorja stopila pred medije, da bi pojasnila, v kakšni javnofinančni kondiciji je država.

Koprivnikar je dejal, da bi uresničitev stavkovnih zahtev, ki so težke 991 milijonov evrov, državo ponovno potisnila v recesijo. Masa za plač v javnem sektorju se je v zadnjem dveletju povišala za več kot desetino, povprečna plača za sedem odstotkov, prav tako plače v javnem sektorju rastejo hitreje kot v zasebnem, je spomnil.

Vasle je dodal, da je javnofinančno vzdržno le to, da plače rastejo sorazmerno z rastjo produktivnosti. V zasebnem sektorju je bila rast plač lani v 11 mesecih pribiližno 2,7-odstotna. Če bi se za toliko povišale plače v javnem sektorju, bi to pomenilo okoli 140 milijonov evrov.

Za letos pričakujejo, da bo rast plač v zasebnem sektorju približno 3,4-odstotna. Če bi se enako povišale plače v javnem sektorju, bi to pomenilo 170 milijonov evrov, je preračunal Vasle.

Koprivnikar je še poudaril, da prekinitev dela ne bo plačana, saj je interesne narave, in da je vlada do zdaj izpolnila vse svoje zaveze. Država stavke, ki je »za nekaj več« in ne za izpolnitev pravic, ki so zaposlenim kršene, po njegovih besedah ni dolžna plačati.

Sindikati: Vlada predpostavlja, da gre za manjvredna delovna mesta

Medtem iz skupnega stavkovnega odbora sindikatov pred jutrišnjo stavko sporočajo, da vlada nadaljuje z ignorantskim odnosom do njihovih legitimnih zahtev.

Vladna stran je namreč na včerajšnjih prvih pogajanjih sprva izrecno trdila, da ima pooblastila za pogajanja o vseh stavkovnih zahtevah, vendar po treh urah razgovorov obrnila stališče in zavrnila dogovorjanje o večini sindikalnih zahtev.

Predstavniki sindikatov vztrajajo, da je vlada v ločenem dogovoru z zdravniki in drugimi skupinami porušila razmerja med poklicnimi skupinami javnega sektorja. Zato bi jih morala ponovno vzpostaviti in spremeniti vrednotenje prav vseh delovnih mest. Vendar ji to ne ustreza, saj bi morala spet zvišati vrednosti plačnih razredov zaposlenih, ki so uvrščeni do 26. plačnega razreda, za katere predpostavlja, da so manjvredna, so zapisali v sporočilu za javnost.

Za zdravnike od 250 evrov, za ostale 60

Ti zaposleni so bili deležni le odprave anomalij, na katero so čakali od leta 2008 in s katero so pridobili en plačni razred ali dva, izjemoma tri ali štiri, ko je šlo za najnižje vrednotena mesta. Istočasno so se zdravnikom v izhodišču povišala za tri do sedem plačnih razredov, kar znaša med 250 in 800 evrov, je že včeraj naštel Vladimir Lazić, sekretar sindikatov v zdravstvu Pergam.

Sindikalisti so prav tako zavrnili Koprivnikarjeve izjave, da si je vlada zelo prizadevala za sklenitev dogovora z njimi. »Povsem jasno postaja, da se še vedno izogiba svoji odgovornosti za porušena razmerja v enotnem plačnem sistemu in stanja ni pripravljena sanirati. Prav tako iz vladnih izhodišč izhaja, da njena pogajalska skupina zavrača odpravo ukrepa osemodstotnega znižanja vrednosti plačnih razredov po Zujfu in da torej nima mandata za pogajanja o tem. To je jasen znak, da se o odpravi še preostalih varčevalnih ukrepov ni bila pripravljena dogovoriti,« so še zapisali.

Protestni shod na Gregorčičevi

Ker sindikati z vlado niso dosegli dogovora, bodo jutri med drugim stavkali veterinarji, cariniki, finančna in geodetska uprava, farmacevti, zaposleni v zdravstvu, vzgojitelji in šolniki, visokošolski delavci, novinarji in kulturniki. Stavkajoči se bodo ob 12.05 zbrali pred vladnim poslopjem na Gregorčičevi, kjer bodo prisotni tudi gasilci in vojaki. Prvi so se sicer z vlado dogovorili, zato ne bodo stavkali, vendar želijo podpreti kolege, hkrati pa se tudi sami zavzemajo za konec varčevanja in povečanje vrednosti plačne lestvice. Vojaki po zakonu ne smejo stavkati, za udeležbo na protestu bodo vzeli dopust.

Za povečavo kliknite na infografiko.