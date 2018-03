Velički: Za 14. marec ponovno organiziramo splošno stavko vzgoje in izobraževanja        

Ljubljana - Prejšnji teden imenovana vodja vladne pogajalske skupine Lilijana Kozlovič, ki je na mestu vodje pogajalcev zamenjala ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja, je danes tudi uradno začela pogajanja s sindikati javnega sektorja.

Kakšna so izhodišča, ki jih vlada sprejela na zadnji seji, pa ni želela razkriti, dokler jih ne predstavi vsem štirim sindikalnim skupinam.

Povedala je le, da so se z mandatom, ki ga je dobila, približali zahtevam sindikatov posameznih dejavnosti, da pa obenem zasledujejo tudi makroekonomski okvir. Menda so se bolj prilagodili konkretnim zahtevam različnih skupin, ki se med seboj precej razlikujejo.

»Dosedanji sestanki so bili konstruktivni. Želim si, da bi v tem duhu in z razumom dosegli skupni cilj, v dobrobit javnih uslužbencev in tudi države uspešno zaključimo pogajanja,« je dejala.

O konkretnih številkah, koliko več in komu so pripravljeni ponuditi, ni bili pripravljena govoriti.

Sindikati vztrajajo pri vrnitvi plačne lestvice iz 2012

Najprej se je sestala s skupino sindikatov javnega sektorja pod vodstvom Jakoba Počivavška. Ta je pred srečanjem izrazil upanje, da bo vlada končno odgovorila na njihove stavkovne zahteve in da se bodo pogajanja lahko nadaljevala. »Tisto, kar so imeli doslej na mizi, pogajanj ni omogočalo,« je komentiral.

Po sestanku je ocenil, da je bil narejen določen korak naprej od tistega, kar je bilo do sedaj na mizi z vladne strani, kljub temu pa je razlika med obema stranema še velika. »Mislim, da nas čaka še kar nekaj korakov, če bomo želeli priti do končnega dogovora,« je napovedal.

Minuli torek je njegova skupina predstavila nov predlog, ki se nanaša na odpravo anomalij tako do 26. plačnega razreda kot nad njim, kar zadeva odprave varčevalnih ukrepov pa ostaja enak, kot je bil doslej - torej, da naj prenehajo vsi, vključno z 8-odstotnim znižanjem vrednosti plačne lestvice. Če ne bodo zadovoljni, se bodo po 19. marcu stavkovne aktivnosti nadaljevale.

Sviz z mislimi pri stavki čez dva tedna

Kot je popoldne povedala predsednica glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Jelka Velički, so se tudi v Svizu odločili, da bodo s stavkovnimi aktivnostmi nadaljevali. »To je naša dolžnost, zaradi vseh, ki nas podpirajo. Organiziramo nov protestni shod in stavko za 14. marec,« je dejala in dodala, da bo ključna razlika s prejšnjo stavko, da ne bo enega osrednjega shoda, ampak bodo potekali na desetih krajih po državi.

Foto: Sandra Hanžič/Delo

Glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj medtem sklepa, da je na strani vlade prišlo do premikov stališč, a tega ne more potrditi, saj z njenimi današnjimi odločitvami še ni seznanjen. Predpostavlja, da jim bodo predstavljena na pogajanjih, ki se pričnejo ob 18. uri.

»Z našim shodom se je v državi nekaj spremenilo. Kar polovica zaposlenih v vzgoji in izobraževanju se je udeležila protesta, zato bomo svoje zahteve peljali do konca,« je povedal Štrukelj. Ne želijo si zaostritve konflikta, vendar od njega ne bodo bežali, saj med drugim menijo, da mora država upoštevati njihovo zahtevo po višjem plačilu regresa in izboljšanju položaja najšibkejših. Kot je znano, za tiste, ki prejemajo minimalno plačo ali manj, zahtevajo 1200 evrov regresa bruto.

O nadaljnjih stavkovnih aktivnostih, ki bodo sledile stavki čez dva tedna, ni želel preveč ugibati, dejal pa je, da se pojavljajo ideje o popolnem zaprtju šol v času stavke in celo o bojkotiranju nacionalnih preverjanj znanja.

Vladni pogajalci se bodo predvidoma jutri sestali še s predstavniki sindikatov zaposlenih v zdravstveni negi in socialnem varstvu, datum nadaljevanja pogajanj s policisti pa še ni znan.