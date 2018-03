Levica na kongresu o volilnem programu in kandidatih

Poslanka Violeta Tomić je v nagovoru poudarila boj stranke proti revščini in napovedala ukrepe tudi za prihodnji mandat.

Ljubljana – Več kot 300 članov stranke Levica se je danes v Ljubljani zbralo na prvem rednem kongresu, na katerem bodo potrdili program za državnozborske volitve ter predstavili del kandidatne liste. Namestnica koordinatorja stranke in poslanka Violeta Tomić je v nagovoru poudarila boj stranke proti revščini in napovedala ukrepe tudi za prihodnji mandat.

Stranka levica s svojimi programskimi točkami v glavnem ostaja pri vsebinah, ki jih je izpostavljala v iztekajočem se mandatu. Poleg odpravljanja revščine obljubljajo tudi ustavitev privatizacije in omejitev plačnih razmerij v državnih in v z državo povezanih podjetjih.

Boj proti revščini je v nagovoru izpostavila tudi Tomićeva. »Ko v Levici govorimo o trdovratnih posledicah revščine, izpostavljamo dejstvo, da je revščina začarani krog, iz katerega je težko pobegniti,« je poudarila.

Spomnila je, da ima Slovenija gospodarsko rast in da so dobički milijardni, hkrati pa je po njenih navedbah 280.000 revnih, med njimi so tudi zaposleni, ki delajo, a od dela ne morejo preživeti. Tako je napovedala, da bo prvi ukrep Levice po volitvah dvig minimalne plače na 700 evrov brez dodatkov.

Izpostavila je tudi revne otroke in po njenih besedah katastrofalen položaj upokojencev ter okrcala vlado »z večnim Karlom Erjavcem«.

Kot je poudarila Tomićeva, Levica ne obljublja, pač pa dela, pripravljene imajo tudi zakone. »Levica je postala politična sila, ki vedno ponuja alternativo,« je dejala. Hkrati je priznala, da so naredili tudi nekaj napak, na katerih se učijo in postajajo boljši. A trdno po njenih navedbah stojijo za programom, ki ga bodo danes potrdili, ter resno mislijo, kar govorijo.

Tako je obljubila, da bodo še naprej delali za pravice najšibkejših, na zmanjševanju razlik, v dobrobit okolja ter na povečanju samooskrbe. Narediti bo treba tudi revizijo denacionalizacijskih postopkov, je dodala.

Slovenija bo ekosocialistična ali pa je ne bo, je še ocenila Tomićeva in napovedala, da bo Levica iz naslednje bitke izšla še močnejša.

Člani kongresa sicer pričakujejo še nagovor koordinatorja stranke Luke Mesca, nagovoril pa jih bo predvidoma tudi predsednik nemške stranke Die Linke Gregor Gysi.