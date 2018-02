Ljudmila Novak je odstopila, NSi prevzema Matej Tonin

Ljubljana − Nova Slovenija (NSi) odhaja na junijske parlamentarne volitve z novim obrazom na vrhu − Matejem Toninom. Dosedanja predsednica stranke Ljudmila Novak je na današnjem svetu stranke na Brezovici pri Ljubljani odstopila in mesto prepustila mlajši generaciji.

Za širšo javnost je odstop dolgoletne predsednice NSi Ljudmile Novak presenečenje, za vrh stranke pa očitno ne, saj je svet stranke odstop sprejel s 47 glasovi in hkrati potrdil imenovanje Mateja Tonina za vršilca dolžnosti predsednika NSi. Poslanec stranke in odgovorni za stike z javnostjo Jernej Vrtovec je za Delo pojasnil, da je Ljudmila Novak naredila za slovenski politični prostor redko in nenavadno potezo, a da je v tem moč te stranke, ki z novo politično kulturo meri na vrh. S to potezo, pojasnjujejo v NSi, je Ljudmila Novak vodenje stranke prepustila novi generaciji, ki je neobremenjena in ima vizijo za Slovenijo v 21. stoletju.



Tonin je na svetu stranke dejal, da bo še naprej zagovarjal »socialno tržno gospodarstvo, boljše poslovno okolje in dostopnejše zdravstvo. Želim pa stranko tudi nekoliko modernizirati, in sicer bi rad poudaril digitalizacijo Slovenije, odnos do narave in zdrav način življenja.«





Novakova stranko prepušča mlajši generaciji. Foto: Aleš Černivec/Delo

Tonin je kot predsednik stranke že sprejel prve kadrovske odločitve, saj je v svojo ekipo na podpredsedniški položaj imenovalin. Vodja poslanske skupine NSi je postal, glavni tajnik stranke pa ostajaLjudmila Novak se je s predsedniškega položaja poslovila po desetih letih. Na čelo NSi je prišla leta 2008, ko se je stranka znašla v opoziciji in pred pragom državnega zbora. To so bili za stranko najtemnejši časi. Ustanovljena je bila leta 2000 po razpadu združene stranke SLS + SKD, prvi predsednik NSi pa je bil. Ljudmila Novak je nato s pomočjo mlajše ekipe, katere osrednje ime je bil prav Matej Tonin, stranko prenovila in jo leta 2011 vrnila v državni zbor. V zadnjem obdobju se je NSi poskušala uveljaviti kot samostojna stranka na desni sredini brez pokroviteljstva Janševe SDS. Na lanske predsedniške volitve se je Novakova podala kot kandidatka za predsednico države z velikimi ambicijami, a pričakovanj ni dosegla. Ocena je, da je relativni neuspeh na predsedniških volitvah pospešil njeno odločitev, da vodenje stranke prepusti mlajši generaciji.