Marjan Šarec v trdnem vodstvu

Čeprav so do volitev še dobri trije meseci in so politične stranke že globoko v kampanji, v strankarski areni ni večjih sprememb v primerjavi z letošnjimi meritvami. Lista Marjana Šarca je prepričljivo vodilna, sledijo SDS, SD in SMC.



Lista Marjana Šarca (LMŠ) ohranja trdno vodstvo pred SDS in SD, ki za lokalno stranko iz Kamnika zaostajata za pet oziroma šest odstotnih točk. Medtem ko je bila januarja še prva SDS, se je vrstni red na vrhu spremenil po aferi z najetjem spornega posojila, zaradi katerega je računsko sodišče predlagalo sodišču obdolžilni predlog.