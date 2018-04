Matej Tonin se bo znebil v.d.-jevstva

Ljubljana – Na jutrišnjem kongresu bodo predstavili kandidate za volitve v državni zbor in potrjevali volilni program. V NSi poudarjajo, da na volitve v družbi njihovih sedanjih petih poslancev odhajajo z listo kredibilnih ljudi, ki so se v življenju izkazali predvsem s svojim delom in sposobnostmi.

Nobeden od kandidatov za poslance javno posebej ne izstopa, med njimi ni ne nekdanjih estradnikov, ne novinarjev in ne nekdaj pomembnih menedžerjev ali športnikov. Številni pa so v svojem lokalnem okolju dobro znani, menijo v stranki.

Poleg sedanjih poslancev Mateja Tonina in Ljudmile Novak, Jožefa Horvata, ki zdaj tudi vodi poslansko skupino, ter Ive Dimic in Jerneja Vrtovca bodo na kandidatni listi stranke med drugimi še mariborski podžupan Zdravko Luketič, koprski podjetnik Danijel Sertič, glavni tajnik stranke Robert Ilc, podpredsednik stranke in direktor enega od podjetij skupine T2 Valentin Hajdinjak, Vida Čadonič Špelič, ki je zdaj direktorica novomeške občinske uprave, ter samostojna podjetnica in podpredsednica stranke Marija Rogar.

Kaj stranki kažejo ankete

Stranka je imela po javnomnenjskih anketah največjo podporo lani poleti, ob nedavnih predsedniških volitvah je decembra podpora stranki dosegla nekaj več kot šest odstotkov, po zamenjavi vodstva pa ji je naklonjenost volivcev padla, a se zdaj znova približuje decembrskim številkam. Od prevzema funkcije vršilca dolžnosti predsednika stranke Matej Tonin poudarja, da je zdaj čas za mlado generacijo. Ne skriva, da si želi v prihodnjem mandatu sodelovati v vladni koaliciji. Takoj po tem, ko se je zavihtel na strankin vrh, je začel vabiti na kavo. Spil jo je tudi s prvakom SDS Janezom Janšo; njun pogovor sta tedaj ocenila »kot iskren in razmeroma oster«.

O menjavi vodstva že novembra lani

Ljudmila Novak je NSi vodila od leta 2008. S funkcije je odstopila konec januarja, čeprav so pred tem v stranki že novembra poskušali doseči spremembe v vrhu. Tedaj nam je eden od sogovornikov iz krogov blizu vodstva stranke, ki ni želel biti imenovan, dejal: »Ljudmila Novak čez prag, ki ga je dosegla na zadnjih predsedniških volitvah, ne more. Deluje kot nekakšna mati, učiteljica, to pa ni dovolj za preboj, ki bi ga stranka želela.« Novakova je na predsedniških volitvah dobila 7,24 odstotka glasov volivcev, med devetimi kandidati pa je dosegla četrto mesto. Za zdaj stranki ne kaže, da bo rezultat zadnjih volitev podvojila.