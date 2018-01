Po prvem krogu pogajanj v sindikatih optimistični

Ljubljana – V sindikatu delavcev v zdravstveni negi in sindikatu zdravstva in socialnega varstva so današnji prvi krog pogajanj z vladno pogajalsko skupino ocenili kot konstruktiven. Na ministrstvu za delo in ministrstvu za zdravje naj bi se prihodnji teden sestala posebna delovna skupina.

Potem ko sta sindikata zaradi pasivnosti vladne strani pristojnima ministrstvoma poslala vabilo za pogajanja o stavkovnih zahtevah, se je z njimi srečala posebna vladna pogajalska skupina. »Dogovorili smo se, katere zahteve se bodo reševale neposredno v dogovoru z ministrstvom za zdravje in ministrstvom za delo,« je pojasnil minister za javno upravo Boris Koprivnikar, ki meni, da so s pogovorom naredili pomemben korak naprej.

Ponovno se bodo sestali v petek prihodnji teden, je dejal minister in dodal, da bodo zdaj na podlagi vsebinskih argumentov premislili tudi o zahtevi za dvig plač za tri do štiri plačne razrede. O preprečitvi stavke ne razmišljajo, je dodal minister, vendar se jim kljub temu ne zdi potrebna.

Le s stavko do rezultatov

Predsednica sindikata delavcev v zdravstveni negi Jelka Mlakar je opomnila, da če bodo pogajanja šla v pozitivno smer, ne izključujejo odpovedi opozorilne stavke, čeprav 12. februarja opolnoči. »Na ministrstvu za delo in ministrstvu za zdravje naj bi se prihodnji teden sestala posebna delovna skupina: predstavniki sindikatov, stroke in vladne strani,« je povedala Mlakarjeva. Kar zadeva uveljavitve kadrovskih normativov, imajo prvič občutek, da so jih vzeli resno, je dodala. Predsednik sindikata zdravstva in socialnega varstva Zvonko Vukadinovič je dejal, da glede na izkušnje brez stavke ni rezultatov: »Po tistem, kar je minister povedal, se stavka zdi nepotrebna, saj bi se lahko dogovorili. Pa vendar je že v uvodu izpostavil, da se ne strinja z dvigom plač v primerljivosti z zdravniki.« Opozoril je tudi na pomanjkanje kadrov, ker so »plače tako mizerne, da delavci hodijo v Avstrijo«. Pri nas se to pozna predvsem v obliki čakalnih dob, je pripomnil. Zahtevali bodo primerljivost tudi pri odpravi čakalnih dob.