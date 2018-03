Miro Cerar je odstopil, odnesel ga je drugi tir

Ljubljana – Premier Miro Cerar je danes sporočil, da se je odločil podati odstopno izjavo. Kot je dejal, je bila kaplja čez rob današnja odločitev vrhovnega sodišča o razveljavitvi referenduma o drugem tiru.

Povedal je, da bo do volitev še vedno skrbel, da bo vlada opravljala tekoče zadeve in da bo Slovenija mirna in stabilna država. Ali bodo volitve redne ali izredne, bo odločil predsednik republike Borut Pahor, ki ga bo jutri seznanil s svojim odstopom.

Na sami seji vlade, ki so jo prestavili s četrtka na danes ministri ne predsednik vlade niso načenjali odločitve vrhovnega sodišča o razveljavitvi referenduma o drugem tiru. Cerar je svojo odločitev sporočil slabo uro po koncu seje vlade in, kot nam je uspelo izvedeti, je odločitev pri njem dozorela pozno popoldne, ko je preučeval, kakšne možnosti se mu odpirajo po uničujoči odločitvi vrhovnega sodišča za njegovo vlado in stranko SMC.

Na predsednika vlade sta se v tem tednu zgrnile tri težke zgodbe - nepravilnosti pri javnem razpisu za izdelavo makete drugega tira, razveljavitev referenduma o drugem tiru, na katerem je vladi uspelo izbojevati pomembno zmago v nameri, da se začne drugi tir graditi še letos, ko so zagotovljena evropska sredstva, in neuspešna pogajanja s sindikati javnega sektorja. Pomenljivo je, da so sindikati s tem izgubili sogovornika, saj vlada v odstopu nima več vseh pooblastil.

Cerar je z odstopom prekinil agonijo svoje vlade in pozornost preusmeril na politično tekmo, ki smo ji že priča, saj je večina političnih strank globoko v predvolilni tekmi. Kdaj bi lahko izpeljali parlamentarne volitve, še ni jasno. Spomnimo, predsednik republike Borut Pahor je pred tednom dni že opravil krog pogovorov s predstavniki parlamentarnih strank, ki so večinoma poudarjali, da bi bilo najbolje razpisati volitve 10. junija.

Cerarjev odstop pomeni, da bi lahko imeli parlamentarne volitve nekaj tednov prej, a po premierovem slovesu imajo postopke v rokah poslanci in predsednik republike Borut Pahor. Izredna seja državnega zbora, na kateri bi se seznanili z odstopom Mira Cerarja, bo najbrž sklicana za prihodnji teden. Po ustavi se nato lahko začne nov krog iskanja nove politične večine in mandatarja, a ker se Slovenija nahaja tik pred rednimi volitvami, ko se končuje mandat sedanji sestavi državnega zbora, je pričakovati hitro soglasje o novem datumu parlamentarnih volitev, ki bi tako lahko bile tudi že konec maja.

Židan pred Cerarjevim odstopom: Imamo vlado do novih volitev

Vlada na seji po besedah predsednika SD Dejana Židana ni razpravljala o današnji sodbi vrhovnega sodišča, ki je razveljavilo referendum o drugem tiru. Ob tem je dejal, da »imamo vlado do novih volitev, potem se bo oblikovala nova«. Sejo je zapustil tudi predsednik druge koalicijske partnerice Desusa Karl Erjavec, ki pa izjav ni hotel dajati.

Vlada po Židanovih besedah danes ni razpravljala ne o drugem tiru, prav tako ne o današnji odločitvi vrhovnega sodišča. Po njegovih besedah niso govorili niti o današnji stavki zaposlenih v vzgoji in izobraževanju in poteku pogajanj z javnim sektorjem na podlagi že v ponedeljek sprejetih stališč koalicije.

Karl Erjavec in Deja Židan. Foto: Tomi Lombar/Delo

»Jaz sem pričakoval, da bo vsaj kakšna informacija o tem, kar se je ta teden dogajalo, jaz sem celo predlagal srečanje koalicije, vendar ni bilo želje po tem. Verjetno bo več pojasnil predsednik vlade,« je dodal Židan.