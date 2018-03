Miro Cerar: mandatar, ki je izstopil tik pred zadnjo postajo

Š. J., STA

Ljubljana – Miro Cerar je odstopil le nekaj mesecev pred iztekom mandata. Čeprav so se gospodarske razmere v državi v obdobju njegove vlade izboljšale, so se kopičili tudi problemi, kaplja čez rob pa je bila po Cerarjevih besedah odločitev vrhovnega sodišča, ki je razveljavilo referendum, na katerem so volivci podprli zakon o drugem železniškem tiru Divača–Koper.

Vstop na politični parket

Cerar se je imel v zadnjih štirih letih čas izkazati na funkciji, na kateri so ga mnogi videli že veliko prej. Njegovo ime se je pojavljalo večkrat ob sesuvanju prejšnjih vlad, najresneje kot potencialnega kandidata za mandatarja projektne vlade po padcu druge vlade Janeza Janše. Takrat je idejo o oblikovanju projektne vlade sicer ocenil kot dobro, ker pa za njeno uresničitev ni zaznal dovolj široke podpore, je po mlačnem odzivu večine parlamentarnih strank kandidaturo zavrnil.

Julija 2014 je s stranko SMC, ki jo je ustanovil le dober mesec prej, prepričljivo slavil na predčasnih parlamentarnih volitvah, 25. avgusta pa ga je DZ s 57 glasovi od skupaj 90 potrdil za mandatarja.



Miro Cerar v volilnem štabu po razglasitvi izidov parlamentarnih volitev 13. julija 2014. Foto: Blaž Samec/Delo

Po nekaj kadrovskih fiaskih na začetku mandata je bil precej neomajen pri podpori posameznih ministrov, kritiki mu predvsem očitajo podporo zdravstveni ministrici Milojki Kolar Celarc. Zelo ostro je nastopil ob stavkah v javnem sektorju in se moral nekajkrat potegniti nazaj, denimo ob odmevni zgodbi sirskega begunca Ahmada Shamieha, ko je napovedal rešitev njegovega položaja, nato pa ugotovil, da za to nima formalnih možnosti.

Ta zgodba mu je prinesla celo predlog ustavne obtožbe. Pa tudi sicer je moral vseskozi krmariti med političnimi poleni, ki so mu pod noge letela ne le iz opozicije, ki je bila z interpelacijami v tem mandatu izjemno aktivna, pač pa tudi iz koalicije. To mu je vendarle uspelo nedotaknjeno obdržati skupaj, kakor v veliki večini tudi stranko.

PREBERITE TUDI: Rezultati so številni, tudi spodrsljajev ni malo

Tej je razkol še najbolj grozil ob spopadanju vlade z migrantsko krizo in zaostrovanju ukrepov za vstop tujcev v državo. Takrat sta se s podpredsednikom stranke in predsednikom DZ Milanom Brglezom spoprijela zaradi Brglezovih očitkov, da je zakon ustavno sporen. Kot kaže, sta bojno sekiro zakopala, Brglez pa je danes tudi poudaril, da stranka pač dopušča različne poglede na številna vprašanja.

Precejšen poraz je stranka doživela tudi na zadnjih predsedniških volitvah, ko je podprla Majo Makovec Brenčič, sicer ministrico za izobraževanje, a je ta ostala pri repu kandidatov z manj kot dvoodstotno podporo.



Premier Miro Cerar na informativni vožnji in ogledu terena za gradnjo drugega tira (25. avgust 2017). Foto: Jure Eržen/Delo

Ali bo ta odločitev za njegov odstop koristila SMC, za vodenje katere je Cerar nov mandat dobil prejšnjo soboto, bo jasno na skorajšnjih državnozborskih volitvah. Kdo bo dejansko stal Cerarju ob strani na prihajajočih volitvah v DZ, ki bodo predvidoma junija, bo jasno kmalu, prav tako tudi, kakšen je tokratni domet nekdanjega novega obraza, danes pa človeka s štiriletno premiersko izkušnjo.Zadnja anketa Dela , opravljena še pred Cerarjevim odstopom, stranki SMC namreč kaže manj kot šestodstotno podporo.Pred odhodom v politiko je bil Cerar dolgoletni redni profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer je tudi diplomiral in doktoriral. Izdal je več poljudnih strokovnih del, v zadnjih treh letih pa je bil trikrat imenovan za najuglednejšega slovenskega pravnega strokovnjaka. Gostoval je na tujih univerzah, občasno pa je svetoval tudi različnim državnim organom, odvetniškim pisarnam, zavodom in zbornicam.Cerar se je rodil 25. avgusta 1963 v Ljubljani, javnosti pa sta dobro poznana tudi njegova starša –, slovenski telovadec in olimpionik, ter pokojna, prav tako nekdanja telovadka, kasneje pa generalna državna tožilka in ministrica za pravosodje.Tudi sam se je v otroštvu lotil gimnastike, a se je kasneje posvetil košarki, poklicno pa – tako kot oba starša – pravu. Kot pravni strokovnjak, odličen poznavalec ustavnega prava, je bil vedno tudi blizu politiki. Več kot dvajset let je bil zunanji pravni svetovalec za ustavna in druga vprašanja v državnem zboru, pravna vprašanja je pogosto komentiral v javnih nastopih. Še zelo mlad je sodeloval tudi pri pisanju slovenske ustave.

Cerar je ločen oče dveh otrok – sina in hčerke. Z aktualno partnerko, pravnico Mojco Stropnik pa se v javnosti pojavlja dobro leto dni.