Miro Cerar želi še en mandat

Maribor – Miro Cerar je kot edini kandidat za vodenje stranke brez glasu proti od 221 navzočih delegatov dobil nov mandat, da SMC popelje na junijske volitve. Ljudi nameravajo prepričati z rezultati, ki jih ima Slovenija, in vizijo prihodnosti.



Drugi kongres stranke SMC so predstavili kot prvi korak k povrnitvi zaupanja v stranko, ki je bila v zadnjih štirih letih najodgovornejša za usodo Slovenije. Novi stari predsednik Miro Cerar je dejal, da se sicer zavedajo slabšega položaja v javnomnenjskih raziskavah, a so prepričani, da se bo to spremenilo. »Imamo odličen program, s katerim bomo povrnili zaupanje volivcev, da nam zaupajo še en mandat, da bi imeli v prihodnji vladi spet osrednjo vlogo. Verjamem, da mora imeti SMC vodilno vlogo v prihodnji vladi, sicer se bomo vrnili v stare tirnice oziroma k starim praksam, ki so nas privedle v krizo,« je dejal Cerar.



Milan Brglez na očitke, da je SMC postala brezbarvna stranka, odgovarja, da je politično ideološko SMC sredinsko leva stranka, ekonomsko pa socialnoliberalna stranka. »Takih, kot smo mi, ni. Še vedno smo novi, še vedno znamo kaj narediti drugače in samo to nam bo prineslo prihodnost. Znamo preprečiti, da bi se zadeve v Sloveniji razvile v radikalne smeri,« je dejal Brglez.



Opozarjajo pred populizmom in nacionalizmom



Na kongresu je predsednik programskega sveta Aleksandar Kešeljević predstavil nov program, ki izhaja iz izkušenj štiriletnega mandata, zato je prepričan, da je popolnoma uresničljiv. Program Bolje za vse je konkreten, s 175 ukrepi na 21 področjih, zbrani pa so v petih stebrih – za zeleno, zdravo, pravično, digitalno in varno Slovenijo.



Delegate kongresa so nagovorili tudi premieri Nizozemske, Luksemburga, Danske in Estonije, ki tako kot Miro Cerar in SMC sodijo v politično skupino evropskih liberalcev ALDE. V videonagovorih so poudarili uspehe Slovenije pri spopadanju z gospodarsko krizo. Da Cerarja zelo cenijo, je prišel osebno povedati predsednik poslanske skupine ALDE v evropskem parlamentu Guy Verhofstadt, ki je dejal, da Evropa potrebuje takšne politike, kot je Miro Cerar, torej umirjene, široke, evropske in zavezane pravu. »Zadnja stvar, ki jo potrebujete v Sloveniji in vsi mi v Evropi, je vlada SDS. Dovolj imamo populistov v EU. Ti delajo le veter brez rezultatov. Dovolj imamo praznega populizma in nacionalizma, ki širita zgolj strah in sovraštvo,« je dejal Verhofstadt.



Kongresa SMC se je sicer udeležilo okoli 370 delegatov in gostov, prišla je večina poslancev in ministrov SMC, ne pa tudi ministrici za zdravje Milojka Kolar Celarc in za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar.