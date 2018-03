Negotovost manjšino postavlja pred resne izzive    

Ljubljana - Uspeh Tatjane Rojc na nedavnih italijanskih parlamentarnih volitvah je pomenil olajšanje za slovensko manjšino v Italiji. Ne glede na to manjšino v naslednjih letih čakajo resni izzivi, ki se jih bo morala lotiti poenoteno, so med obiskom v Ljubljani, kjer jih je sprejel državni vrh, ugotovili njeni najvidnejši predstavniki z novoizvoljeno senatorko na čelu.

Med opoldansko novinarsko konferenco na uradu RS za Slovence v zamejstvu in po svetu so skupaj s pristojnim resornim ministrom Gorazdom Žmavcem predstavili svoje poglede na razplet nedavnih italijanskih volitev, na zapleteno politično sliko v sosednji državi ter na odprta vprašanja med manjšino in uradnim Rimom.

»Italija je pred velikimi izzivi, moja kandidatura je bila odraz celotne slovenske narodne skupnosti v Italiji, kar mi je dajalo neko posebno moč in nek poseben naboj, da sem sprejela ta izziv, ki me postavlja pred zares nove in izredno odgovorne naloge,« je povedala Tatjana Rojc. Mandat v senatu po njenih besedah ne bo enostaven, negotovosti bo veliko. »Moja naloga bo predvsem, da nadaljujem delo, ki ga je z velikim uspehom zastavila in z velikimi rezultati opravila poslanka Tamara Blažina.«

Nekdanja poslanka in senatorka v rimskem parlamentu, je med konferenco izrazila zadovoljstvo, da je bila kandidatura njene naslednice odraz širše civilne družbe in ne le ene politične opcije. »Tudi zaradi tega je doživela veliko podporo v manjšini. Čeprav Tatjana nima veliko političnih izkušenj, sem prepričana, da bo njena intelektualna širina kos vsem izzivom, ki jo čakajo,« je dejala Tamara Blažina.

Spremembe volilnega zakona

Eno od ključnih nerešenih vprašanj v odnosih med Italijo in manjšino je volilni zakon, katerega reševanje bo odvisno tako od enotnosti manjšine kot od angažiranosti matične države. Kot je znano, je zastopanost manjšine v italijanskem parlamentu odvisna od največje levosredinske stranke v Italiji. Način izbire predstavnika je problematičen, manjšina pa si že dolga leta prizadeva, da bi v Rimu imela vsaj en zagotovljen sedež.

V tem kontekstu so deželni politični tajnik zbirne stranke Slovencev v Italiji in predsednika obeh slovenskih krovnih organizacij izpostavili potrebo po poenotenju manjšine glede ključnih izzivov ter pomen iskanja dialoga in zaveznikov tako na levici kot na desnici. »Pomembno je, da iščemo tisto, kar nas druži,« je poudaril predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze Rudi Pavšič. Med drugim zato, ker izidi nedavnih volitev kažejo, da je precejšen del glasov slovenskih volivcev ni odšel k strankam s slovenskimi kandidati. Po mnenju Walterja Bandlja, predsednika Sveta slovenskih organizacij, mora manjšina pri spremembah volilne zakonodaje najti neko novo skupno vizijo in vzpostaviti boljšo notranjo organiziranost.

Izvolitev Tatjane Rojc ni bila sad garancij veljavnega volilnega zakona, je opozoril Igor Gabrovec, deželni poslanec in tajnik Slovenske skupnosti. Pri oblikovanju nove volilne zakonodaje, ki bo ena glavnih tem prihodnjega mandata, si mora manjšina z vsemi močmi prizadevati, da doseže neka realna zagotovila za izvolitev svojih predstavnikov. »Vgraditi moramo takšne mehanizme, da lahko Slovenci suvereno, samostojno in svobodno izvolimo svoje predstavnike v obeh domovih parlamenta,« je poudaril Gabrovec.

Nujni politična aktivnost in prisotnost

Slovenska narodna skupnost v Italiji po mnenju novoizvoljene senatorke predstavlja posebno vez med obema državama. Slovenija in Italija že sedaj sodelujeta na številnih področjih, v svojem mandatu pa si bo prizadevala, da se to sodelovanje še nadgradi in da predstavniki manjšine postanejo »ambasadorji slovenske kulture v Italiji in tudi italijanske kulture v Sloveniji«.

Po besedah ministra Gorazda Žmavca »manjšino povezuje skupni jezik, kultura in zgodovina. Da je lahko zares polnopravni član te družbe in živi življenje v vseh družbenih segmentih, sta nujno potrebni njena politična aktivnost in prisotnost.« Slovenska narodna skupnost bo po mnenju ministra preživela le, če se bo v svoje delovanje vključila mlajše generacije. »Upam, da se bo ta proces pospešil in da bodo šli mladi po vaši poti,« je danes dejal pred predstavniki Slovencev v Italiji.

Čeprav sta minila komaj dva tedna od italijanskih parlamentarnih volitev, so oči političnih predstavnikov Slovence v Italiji že uprte v deželne volitve v Furlaniji - Julijski krajini, ki bodo potekale 29. aprila. »Tako kot je za nas pomembno, da imamo Slovenca v Rimu, je še pomembnejše, da imamo slovensko zastopstvo tudi v deželnem svetu,« je poudaril minister Žmavc.