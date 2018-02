Necepljenim otrokom bo prepovedan vstop v javni vrtec

Starši sami ne bodo več mogli vložiti predloga za opustitev cepljenja otroka, necepljeni otroci pa ne bodo več mogli v javni vrtec ali javno sofinanciran vrtec. Te pomembne novosti prinaša novela zakona o nalezljivih boleznih, ki so jo v državni zbor vložili poslanci SMC.



Največja vladna stranka s prvopodpisano Vlasto Počkaj na čelu je danes poslala predlog prenovljenega zakona koalicijskim partnerjem, nato pa ga le nekaj ur za tem vložila v zakonodajni postopek državnega zbora. Predlaga, da ga državni zbor sprejme po skrajšanem postopku.

Po Evropi 40 smrti zaradi ošpic



Kot razlog za novelo zakona predlagatelji navajajo, da je precepljenost v Sloveniji v celoti padla pod 95 odstotkov, zato ni več kolektivne zaščite proti nalezljivim boleznim. Najbolj kritično je v velikih mestih: v Kranju in Mariboru je precepljenost 91-odstotna, v Ljubljani 89-odstotna. Skrb vzbujajoče je, da je za ošpicami od začetka leta 2016 v EU in v državah evropskega gospodarskega prostora umrlo 40 ljudi: največ, kar 23, v Romuniji, štirje v Italiji, dva v Grčiji, po eden pa v Bolgariji, Franciji, Nemčiji, na Portugalskem in v Španiji.



Za dosego cilja – ponovne 95-odstotne precepljenosti – predlaga SMC v zakonu nekaj ukrepov. Po novem zdravnikom ne bo več treba prijavljati necepljenih otrok oziroma njihovih staršev inšpektorju, pač pa bo to naloga Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja, ki bo podatke o necepljenih osebah pridobil iz centralnega registra cepljenih oseb, za kar pa je treba še zagotoviti pravno podlago.



Interes otrok nad pravico staršev



Starši ne bodo več mogli sami vložiti predloga za opustitev cepljenja neposredno komisiji za cepljenje, predvideva zakon, ki navaja, da »starši niso kvalificirani za presojo, kdaj je otrok upravičeno izvzet iz cepljenja. V tem primeru sta interes otroka in njegova ustavna pravica do zdravja nad pravico starša, da o svojem otroku odloča v skladu s svojimi prepričanji oziroma v nasprotju z uradno medicinsko doktrino.«



Otroka, ki ne bo cepljen po obveznem programu cepljenja, ki velja v Sloveniji, ne bo mogoče vpisati v javni ali javno financirani zasebni vrtec. Vpis pa bo mogoč za otroke, ki imajo medicinske kontraindikacije in bodo imeli tudi odločbo komisije, da so iz cepljenja izvzeti.



Zakon navaja še, da je Francija januarja sprejela obvezno cepljenje proti 11 nalezljivim boleznim (prej proti dvema), necepljeni otroci ne smejo v javne vrtce. Italija je podoben zakon sprejela lani. V Nemčiji je pri ločenih zakoncih, ki niso enotnega mnenja, mnenje starša, ki želi cepiti svojega otroka, nad mnenjem starša, ki tega ne želi.