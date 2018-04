Novela zakona o igrah na srečo v drugo v DZ neuspešna

A. S. H., STA

Ljubljana - Novelo zakona o igrah na srečo je pripravil Branko Zorman (SMC), ki želi sprostiti trg športnih stav, ki jih zdaj zakonito prireja le Športna loterija. Po vetu DS poskus liberalizacije tega trga ni uspel, saj bi moralo v drugo v DZ za predlog glasovati vsaj 46 poslancev.

Po Zormanovih navedbah je predlog novele namenjen slovenskemu športu, invalidom in humanitarcem. Ker bi tudi tuji ponudniki plačevali koncesijske dajatve, bi dobil tudi proračun. S predlogom je želel zaščiti slovenske igralce, ki stavijo pri tujih prirediteljih in ne uživajo zaščite, ki jo z nadzorom zagotavljajo slovenski organi.

Vlada je predlogu zakona nasprotovala, saj je ocenila, da predlog prinaša partikularne rešitve zgolj na področju stav, medtem ko Slovenija potrebuje celovite nove rešitve, ki bi temeljile na predhodno izvedenih analizah, ki so potrebne tudi zaradi uskladitve z evropsko zakonodajo.

V državnem svetu sprejet veto na novelo zakona je predlagala skupina svetnikov s prvopodpisanim Borisom Šuštaršičem. Ta je ocenila, da spremenjena ureditev na področju športnih stav ne bo prinesla napovedanih učinkov, temveč bo poslabšala stanje na sicer urejenem področju iger na srečo.

Podobna stališča je zagovarjala tudi Športna loterija. Medtem so predlog novele v torek podprli v nogometnem klubu Domžale in Olimpija, Hokejski zvezi Slovenije, Košarkarski zvezi Slovenije, Sindikat športnikov Slovenije in davčni strokovnjak Ivan Simič.

»Z glasovanjem za ta zakon boste jasno izrazili tudi nestrinjanje s korupcijo, ki vlada na tem področju,« je danes v DZ med drugim dejal Zorman. V SMC so napovedali, da bodo glasovali »po lastni presoji«.

Podporo so zakonu danes napovedali v poslanski skupini nepovezanih poslancev in SDS, medtem ko so mu podporo odrekli v DeSUS in Levici.



»Športna loterija pozdravlja odločitev poslancev državnega zbora, ki ohranja celovito ureditev področja iger na srečo v Sloveniji in tudi sistemskega financiranja športnih ter invalidskih in humanitarnih organizacij iz sredstev od iger na srečo, zbranih za dober namen,« je pojasnil direktor marketinga pri Športni loteriji, Luka Steiner.

Tako področje urejanja iger na srečo, še posebej športnih stav, kot tudi področje urejanja sistemskega financiranja športa, si po mnenju uprave Športne loterije zaslužita celovito, konstruktivno in poglobljeno razpravo ter rešitve. »Športna loterija bo kompetenten in konstruktiven sogovornik pri nadaljnjem zakonodajnem urejanju in napredku področja iger na srečo v Sloveniji in si bo še naprej prizadevala dosegati najvišje standarde na področju prirejanja iger na srečo,« je še dejal Steiner.