NSi bo na kongresu tudi formalno potrdila novega predsednika

Grosuplje - Članice in člani Nove Slovenije so se v Grosupljem dopoldne zbrali na dvanajstem kongresu, katerega osrednja naloga bo tudi formalno potrditi edinega kandidata za vodenje stranke Mateja Tonina. Tonin, poslanec državnega zbora, je po porazu Ljudmile Novak na novembrskih predsedniških volitvah pred tremi meseci postal vršilec dolžnosti predsednika stranke, popoldne pa bo za njeno vodenje dobil polni mandat. Tako bo s svojimi 35 leti postal najmlajši predsednik katere od političnih strank.



Poleg novega vodje, 400 delegatov danes voli še izvršilni in nadzorni odbor ter razsodišče stranke, medtem pa jih bodo nagovorili nekdanja predsednica, vodja poslanske skupine Jožef Horvat in evroposlanec Lojze Peterle. Čaka jih še potrditev volilnega programa za obdobje 2018-2022 s sloganom »Misli resno«, s katerim bo Tonin stranko popeljal na junijske volitve. Kandidati, ki se bodo potegovali za izvolitev, se bodo predstavili v popoldanskem delu kongresa.







Za povečavo kliknite na infografiko.

»Upanje za Slovenijo očitno še obstaja, predstavljate ga vi, tukaj zbrani. Hvala, ker svoj čas, znanje in tudi denar namenjate temu, da bo Slovenija postala normalna. Odgovorna politika je na nek način zelo podobna očetovstvu ali materinstvu. Oče in mati skrbita za dobrobit družine, odgovorna politika pa za dobrobit državljanov. Ne moremo opazovati, kako tisoče mladih vsako leto zapusti domovino. Ljudmila Novak, hvala za vse, kar ste storili za stranko, krščansko demokracijo in Slovenijo. V zgodovino NSi se boste zapisali z zlatimi črkami, saj ste jo vrnili nazaj v državni zbor in jo poenotili. Ne nasedajte paroli »vsi so isti«. Mi stranko gradimo na vrednotah, na drugi strani imate instant stranke z lupino, ki jih ne povezujejo vrednote, ampak interesi.«