NSi z novim vodstvom izziva Šarca in Janšo

Z. P., Su. K.

Ljubljana - Kaj dejansko pomeni sprememba na vrhu stranke, ki se je poskušala v zadnjem obodbju pozicionirati kot samostojna stranka v desni sredini brez pokroviteljstva SDS, smo se pogovarjali z analitikom Alemom Maksutijem. Po njegovem gre za pričakovano potezo, saj je bila Ljudmila Novak predsednica NSi že deset let in tudi čas za zamenjavo je pravi, dodaja. »Do volitev je še pet mesecev in je tako spremembo še vedno mogoče pravilno skomunicirati. Vso zadevo so tudi izpeljali tako, da bo imela veliko medijskega učinka. Ključni razlog za zamenjavo pa je treba vendarle iskati v nezadovoljstvu znatnega dela vodstva NSi, ker Ljudmila Novak ni dosegla najboljšega rezultata na predsedniških volitvah,« meni Maksuti.

Politična kalkulacija je, da bi NSi z novim obrazom dosegla boljši rezultat na volitvah kot sicer. Pa vendar, opozarja Maksuti, bodo morali biti v NSi realni - glede na množico strankarskih list, ki se napovedujejo - in računati na okoli šestodstotno podporo. »Kar zaradi velike gneče manjših strank, ko bo veliko osipa glasov na levem in desnem polu, ne bo slab rezultat in bo NSi omogočalo preigravanje različnih povolilnih scenarijev, tudi za vstop v koalicijo,« meni Maksuti.



NSi z novim obrazom na vrhu stranke odgovarja na izzive dveh strank – Liste Marjana Šarca in Janševe SDS. »Pričakujem, da bo NSi ohranila politiko do SDS – stranka da, Janša ne. Zavračali bodo sodelovanje z Janšo, kar sicer počnejo tako rekoč vse politične stranke in se jim to lahko obrestuje. Po drugi strani gre za odgovor na izziv, ki ga predstavlja Lista Marjana Šarca. V njegovem primeru gre za veliko neznanko in še ni povsem jasno, katere glasove pobira, najverjetnejša ocena je, da pridobiva glasove na vseh straneh. Bo pa vsekakor zanimiv spopad v kamniškem okraju, kjer se bosta očitno soočila Matej Tonin in kamniški župan Marjan Šarec,« pravi Maksuti.



Bo novi obraz na vrhu stranke pomagal do preboja na volitvah? Stranka je na zadnjih državnozborskih dosegla 5,5 odstotka: »To je očiten namen menjave na vrhu NSi. Tonin je izdelan, jasno profiliran politik mlajše generacije, stranka pa s tem sledi trendu pomlajevanja v nekaterih tradicionalnih strankah v Evropi. Po mojem mnenju sta rast te stranke in boljši volilni rezultat bolj verjetna možnost kot obratno,« ocenjuje Andraž Zorko iz agencije Valicon.

Tonin napoveduje, da NSi na teh volitvah pričakuje podvojitev števila poslanskih mest.