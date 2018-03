O priznanju Palestine na seji OZP

Ma. F., STA

Ljubljana – Zunanji minister Karl Erjavec je pojasnil, da vlada danes ni sprejela predlaganega sklepa, da se prizna neodvisnost Palestine, ampak so obravnavali informacijo v zvezi s tem vprašanjem, ki jo bodo zdaj posredovali v parlamentarni odbor za zunanjo politiko. Ta naj bi se opredelil do vprašanja, vlada pa bo ustrezno s to odločitvijo nadaljevala.

»Kar se tiče Palestine, veste, da je ta koalicija ves čas podpirala priznanje Palestine,« je dejal danes Erjavec na novinarski konferenci po srečanju vodstva stranke Desus. Spomnil je, »da je bilo tudi dogovorjeno, da bi se to storilo že v tem mandatu«. »Glede na to, da se mandat izteka, je prav, da koalicija uresniči to svojo napoved,« se je zavzel.

Vlada je sicer danes sporočila, da se je »seznanila z informacijo zunanjega ministrstva glede predloga priznanja Palestine, s katero bo seznanila tudi parlamentarni odbor za zunanjo politiko (OZP)«. Po prvotnih napovedih naj bi se sicer vlada po preučitvi ocen ministrstev o možnih posledicah opredelila, ali priznanje Palestine kot samostojne in suverene države podpira ali ne, po tem sporočilu vlade pa ni bilo povsem jasno, kakšno je zdaj stališče vlade.

Erjavec je pojasnil, da so se na vladi odločili, da informacijo - šlo naj bi predvsem za oceno možnih posledic priznanja Palestine za Slovenijo - posredujejo OZP, ki naj bi se potem opredelil do tega vprašanja. »Potem bomo pač nadaljevali ustrezno na podlagi odločitve OZP proceduro v zvezi s priznanjem Palestine,« je povedal Erjavec.

Če bo OZP priznanje podprl, bo vlada potem pripravila ustrezen predlog za plenarno sejo DZ, kjer naj bi postopek priznanja Palestine zaključili v skladu s slovensko zakonodajo.

»Naš predlog je bil sicer drugačen, a glede na to, da gre za koalicijsko zavezo in glede na to, da dejansko vse tri stranke koalicije podpirajo priznanje Palestine, je prav, da se najprej politika izreče o tem in da se ugotovi podpora na OZP. Sam ne dvomim o podpori s strani koalicije,« je še dejal zunanji minister.

Zavrnil je tudi očitke zlasti stranke Levica, da vlada zavlačuje s postopki. »Vlada dela vse, da pride do tega cilja. Računam pa, da bo DZ opravil svojo domačo nalogo, zlasti predsednik DZ, ki tudi odprto podpira to priznanje,« je dejal Erjavec.