Odnos do javnega dolga se spreminja z leve na desno

Ljubljana – Stranke imajo različne poglede na vzdržnost javnega dolga, razkriva Delova anketa. Najbolj varčne in konservativne so v izjavah stranke desno od politične sredine. Dolg se jim zdi nevzdržen, na politični levici pa ga zaznavajo kot manj problematičnega.



Slovenija se je dolgo po osamosvojitvi ponašala kot nizko zadolžena država. In posledično je bil nizek dolg (z dobrimi 20 odstotki BDP je bil daleč nižji od maastrichtsko dovoljenih 60) najlažja od petih ovir, ki smo jih morali preskočiti še pred prevzemom evra januarja 2007. Javni dolg tisti čas ni bil breme za proračun, saj so naši letni izdatki za plačilo obresti obresti znašali približno 200 milijonov evrov, štirikrat manj kot zdaj.



Slovenski javni dolg je začel strmo naraščati po letu 2008 zaradi posledic gospodarske krize, ki smo jo občutili z dvojnim padcem v obliki črke W. Z odločitvami vlad, predvsem Pahorjeve (2008-2011), se je Slovenija pospešeno zadolževala za pokrivanje proračunskih primanjkljajev, v letih 2013 in 2014 so nas močno udarile še finančne posledic sanacije bank. Javni dolg se je skoraj početveril in presegel 80 odstotkov, konec lanskega leta pa se je zgolj zaradi visoke gospodarske rasti znižal na 73,6 odstotka BDP. A po drugi strani se je dolg lani celo nominalno zvišal na blizu 32 milijard evrov; stroški za njegovo letno servisiranje zdaj dosegajo skoraj 900 milijonov evrov (dva odstotka BDP), in se lahko v prihodnje, ob verjetnem zvišanju obrestnih mer, krepko povečajo in letno vnovič presežejo milijardo evrov. Javni dolg bo pomembno krojil naše prihodnje proračune in je zato tudi prvovrstno politično vprašanje, ki zadeva vse davkoplačevalce.



Stranke o vzdržnosti dolga



Ali je naš javni dolg – znaša 15 400 evrov na prebivalca, letno pa vsak od nas zanj plača dobrih 400 evrov obresti –, še vzdržen, smo zato povprašali desetorico strank, ki se potegujejo za vstop v parlament na junijskih volitvah.