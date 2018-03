Odstop – med premišljeno potezo in manevrom iz obupa

Ljubljana – Dan po odstopu predsednika vlade Mira Cerarja je čas za analize o tem, kako bo ta poteza v obdobju do predčasnih volitev premešala politični prostor. Postavlja se tudi vprašanje, katere tekoče posle lahko vlada sploh še opravlja.

Čustvena in dramatična poteza Cerarja ne bo bistveno spremenila politične situacije, ker sta se slovenska politika in celotna javnost že pripravljali na predvolilno obdobje, meni socialni filozof in poznavalec slovenske politike. Bo pa odstop Cerarja po prepričanju publicista in urednika spletnegavnesel več dinamike v predvolilno obdobje. »Najpomembnejša posledica je, da se bodo sindikati zdaj obrisali pod nosom,« poudarja Pribac in dodaja: »Zaposleni v javnem sektorju so velik del Cerarjevih volivcev, ki so bili opeharjeni za priboljšek. To bi stranki SMC lahko škodovalo. Če pa bo Cerarju svoj odstop uspelo prodati kot pravičniško držo predsednika, ki stavi na etične odločitve, se lahko vrne del volivcev.lahko predčasne volitve koristijo, saj bi jih volivci lahko interpretirali, kot da so stari politični obrazi nesposobni, in bodo zato še bolj trdno stavili na nove.« Po njegovem prepričanju bi odstop lahko škodoval manjšim strankam, za katere je čas za pripravo na volitve še posebej dragocen, ugotavlja Pribac.