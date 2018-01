Odtenki tihe diplomacije med Ljubljano in Zagrebom

Nihče v Sloveniji ne dvomi, da je udarna naslovnica hrvaškega Večernjega lista, v kateri razkrivajo domnevno ozadje tihe diplomacije med Slovenijo in Hrvaško, delo hrvaške vlade. Razkrivanje ozadij je problematično, kolikor so informacije, kot vse kaže, neresnične.



Po razglasitvi arbitražne odločbe 29. junija lani in po prihodu hrvaškega premiera Andreja Plenkovića v Ljubljani sredi julija so se predstavniki kabinetov obeh premierov zapletli v običajni proces dogovarjanja, kjer se je iskalo skupne točke za ponovno srečanje, tokrat v Zagrebu. Znano je, da je bilo najprej predvideno, da se premiera na temo implementacije arbitražne odločbe, kakor je to razumela slovenska stran, oziroma reševanja mejnega vprašanja, kot je to razumela hrvaška stran (ker zanje arbitraža ne obstaja več), spet sestaneta septembra.