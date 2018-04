Okrogla obletnica afere JBTZ pred volitvami razdvaja

Ljubljana - Letošnji maj ne bo le v znamenju volitev, ampak tudi vrste obletnic. Ena pomembnejših bo tudi 30. obletnica JBTZ. Po naših informacijah je Franci Zavrl, eden izmed četverice, ob tem načrtoval vrsto dogodkov, a se je projektu odrekel. Razlog? Volitve.

Ob 25. obletnici afere JBTZ pred petimi leti je agencija Pristop vabila na postavitev spominskega obeležja na stavbo, v kateri je bilo nekdaj vojaško sodišče, kjer je leta 1988 potekal vojaški sodni proces proti četverici. Dogodek je bil množično obiskan, deležen velike pozornosti slovenske javnosti in, kot običajno pri obletnicah iz polpretekle zgodovine, so se vnele burne razprave. Obeležje je bilo poškodovano, nekajkrat je tudi izginilo.

SDS naj bi 25. obletnico dogodka, ko je bil 31. maja 1988 kot prvi od četverice aretiran Janez Janša, istega dne Ivan Borštner, nekaj dni kasneje David Tasić, Franci Zavrl pa se je branil s prostosti, izkoristil v politično-strankarske namene, česar pa nekateri soudeleženci dogodkov izpred 30 let niso najbolje sprejeli. In kot je bilo po kasnejših dogodkih mogoče sklepati, so se odnosi med Zavrlom in Janšo po obletnici pred petimi leti precej ohladili. Lani se je četverica spet sestala in izpeljala dogodek po poteh afere JBTZ.

Proti zlorabi v predvolilne namene

Afera JBTZ je pomemben mejnik v slovenski zgodovini demokratizacije, saj predstavlja množično demokratično prebujanje prebivalcev Slovenije, ki so zahtevali spoštovanje človekovih pravic in politični pluralizem, vse glasneje pa tudi osamosvojitev.

Po naših informacijah je Franci Zavrl ob 30. obletnici takratnih dogodkov načrtoval serijo prireditev: medgeneracijsko okroglo mizo akterjev, mlajših in starejših, razstavo fotografij iz tistega obdobja, v kultnem klubu K4 pa zaključno zabavo za vse generacije. Priprave na predvidene dogodke so bile že daleč, nato pa smo od Zavrla včeraj dobili kratko SMS sporočilo: »Ne bom nič organiziral.«

Zavrl o razlogih ni želel govoriti, a pogled na koledar hitro razkrije, zakaj je eden izmed akterjev afere JBTZ najprej okleval, nato pa dvignil roke nad celotno zadevo.

Ko so še padale ideje o izvedbi 30. obletnice JBTZ, še ni bil določen datum parlamentarnih volitev. Ko smo že bili prepričani, da bo vlada zaključila mandat v predvidenem roku, je bilo pričakovati, da bodo volitve 10. junija. Po odstopu premiera Mira Cerarja se je najprej govorilo o 20. maju, nato o 27. maju, predsednik republike pa je nato odločil, da bodo letošnje parlamentarne volitve izvedene 3. junija. To je le štiri dni po obletnici JBTZ, kar napeljuje k sklepu, da bi lahko bila obletnica zaradi volitev še dodatno zlorabljena v politično-strankarske namene in da si nekateri ne želijo sodelovati v predvolilnih aktivnostih.