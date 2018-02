Opoldansko vprašanje: Kam gre Nova Slovenija?

Nova Slovenija (NSi) odhaja na junijske parlamentarne volitve z novim obrazom na vrhu – Matejem Toninom. Dosedanja predsednica stranke Ljudmila Novak je na sinočnjem svetu stranke odstopila in mesto prepustila novi generaciji. Ta pa je po njihovo neobremenjena in ima vizijo za Slovenijo v 21. stoletju.

Zanimalo nas je, kakšna bo po vaše prihodnost stranke Nova Slovenija z mlajšo generacijo in Matejem Toninom na čelu ter h kakšnim programskim usmeritvam naj stremi, da bo vam kot volivcu zanimiva. Sami so izpostavili, da bi stranko radi modernizirali ter poudarjali digitalizacijo Slovenije, odnos do narave in zdrav način življenja.

Zbrali smo nekaj odgovorov, ki ste jih z nami delili na družbenih omrežjih.

Janez Leben

»Kam gre NSi? Spravljivi Tonin bo zarezal globoko v politično sredino in rekrutiral precej novih volivcev, zlasti tistih, ki so se naveličali Janše.«

Robert Lozar

»Lahko nas skrbi njegova naklonjenost neoliberalnemu gospodarskemu modelu, ki je v nasprotju s krščanskimi vrednotami, ki jih načeloma zagovarjajo. To je sicer običajno pri konservativnih strankah. Je pa v vsakem primeru tisočkrat boljši od bivšega komunista.«

Ivana Z Iva

»Naj nehajo s spravami, naj nehajo s kopanjem kosti, naj zahtevajo vračilo milijarde mariborske nadškofije, naj se brigajo za gospodarstvo, za poštene plače delavcem. Potem bodo dobra stranka. Do zdaj so samo kopali kosti in poslušali Janšo.«

Martin Golob

»Po izjavah prejšnje predsednice, mi stranka ni zanimiva. Sicer pa bo šla po istih tirnicah naprej, mogoče na progi zamenjajo kakšen prag.«

Borut Žagar

»Mateja poznam že 15 let. Pošten, marljiv in razgledan. Verjamem, da bo kos nalogi in da bo zastavljene cilje presegel.«

@Kihotec

»Z NSi imam temeljna filozofska razhajanja. Bi pa opozoril, da po eni strani želijo »laissez-faire« ekonomijo z manjšanjem javnih izdatkov, po drugi strani pa zagovarjajo subvencije za kmetije, ker da želijo samooskrbo. Se vidi, kje je njihova volilna baza.«

