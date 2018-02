Ortoped Matevž Gorenšek: Z denarjem Čebelarske zveze Slovenije bi lahko operirali vsaj 130 bolnikov

Komisija za preprečevanje korupcije je pozvala ministra za kmetijstvo Dejana Židana k dopolnitvi zapisa o lobističnem stiku z Matevžem Gorenškom iz podjetja MD Medicina, zdravstvene in druge storitve, d.o.o., so danes v KPK odgovorili na vprašanje Dela, za kakšno vrsto sporočila je šlo. Razlog za potrebno dopolnitev? "Iz zapisa ni mogoče ugotoviti vseh pogojev zakonitega lobiranja," odgovarjajo iz protikorupcijske komisije. Za kaj gre?

Matevž Gorenšek, direktor podjetja MD Medicina, je v soboto, 3. februarja napisal ministru Židanu nekaj telefonskih sporočil, kar je nato pricurljalo v javnost in povzročilo večje zanimanje medijev za zadevo.

Veterinar piše kolegu veterinarju

»Spoštovani kolega, gospod doktor Židan! Moje ime je Matevž Gorenšek . Sem veterinar in ortoped. Trenutno vodim MD Medicino ...« se je začelo prvi sms, ki mu jih je sledilo še nekaj. Razkril jih je Matež Gorenšek na včerajšnji novinarski konferenci. Židanu je med drugim pisal, da je podjetje MD Medicina sposobno izvesti operacije, ki mu jih je po »Splošnem dogovoru 2018« dodelila vlada, koalicijski stranki SD in Desus pa sta temu na zadnji seji nasprotovali. Po Gorenškovih besedah je Židan neposredno odgovoren, da MD Medicina lani ni dobila 450 operacij v vrednosti 1,5 milijona evrov, pa tudi letos Židan nasprotuje dodelitvi operacij njegovemu podjetju. Letos je vlada odobrila MD Medicini okoli 500.000 evrov za 130 operacij, kar pa je po besedah Gorenška precej manj, kot dobi od ministrstva za kmetijstvo na leto Čebelarska zveza Slovenije. »Mi lahko za ta denar rešimo najmanj 130 bolnikov,« je sporočil Židanu. Ta je o (lobističnem) stiku 6. februarja informiral komisijo za preprečevanje korupcije, kar je – kot je dejal – kot funkcionar dolžan storiti.

Minister za kmetijstvo Dejan Židan o ortopedskih operacijah



»Kar 2020 ljudi čaka na operacijo hrbtenice, ministrstvo za zdravje pa je razpisalo le 460 operacij. Prijavili so se javni zavodi in državi bi moralo biti v interesu, da najprej dodeli operacije javnim zavodom,« je povedal za Delo Židan, ki je tudi prvak SD. Spomnil je, da so v času ministra za zdravje Dorjana Marušiča in ministra za finance iz vrst SD Franca Križaniča pred nekaj leti tudi odpravljali čakalne dobe. "Kljub krizi je Križanič zagotovil za bolnike 50 milijonov evrov," je dejal Židan. Ista zadeva - dodelitev operacij MD medicini je bila aktualna že lani in predlani, kot mu je očital Gorenšek. "Če bi ministrica Milojka Kolar Celarc bila lani prepričana, da ima prav, bi že lani SMC lahko preglasoval SD in Desus in dodelil operacije, pa lani tega ni storil," se je odzval na očitek o tem, da je on neposredno odgovoren za lanske operacije.

Državna sekretarka Ana Mdved: Odločili smo se za polovico ponujenih operacij

Po besedah državne sekretarke ministrstva za zdravje Ane Medved, ki je ravno tako včeraj na temo dodatanih operacij v MD Medicina sklicala tiskovno konferenco, so javni zavodi in obstoječi koncesionarji ministrstvu ponudili dvakrat več dodatnih operacij za skrajšanje čakalnih dob, a se ministrstvo ni odločilo za to: »Odobrili smo jih toliko, kot so jih lani dodatno naredili,« je dejala. Ne zdi se ji bistveno, da so lani lahko bolnišnice dodatno operirale le dobrega pol leta, ker prej niso bile podpisane pogodbe.

Ministrica za zdravje: Letošnje pogodbe za operacije bodo podpisane v dveh tednih

Po besedah državne sekretarke bodo za letos pogodbe z izvajalci, tudi z MD Medicino, podpisane prihodnji teden. MD Medicina bo tako novi, že 17. izvajalec operacij v slovenski ortopediji. »Menimo, da 17. izvajalca ne potrebujemo, koncesijskih pogodb ne bomo širili,« je dejala Medvedova.Tudi ministrica za zdravje Milojka Kolar celarc je potrdila, da bodo pogodbe podpisane v najkrajšem možnem času: v roku dveh tednov, je dejala.

Lani so bile pogodbe z izvajalci za redni program in dodatne operacije med zdravstveno blagajno (ZZZS) in izvajalci podpisane v večini septembra in oktobra. Čistopis Splošnega dogovora je bil namreč pripravljen šele 21. julija in šele na tej pravni podlagi je lahko ZZZS konec julija 2017 pristopil k sklepanju pogod s 1.720 izvajalci zdravstvenih storitev, so povedali v ZZZS.

Letos čistopisa Splošnega dogovora še ni.