Osem prijavljenih za namestnika predsednika KPK

Predsednik republike Borut Pahor je pred enim mesecem objavil ponovni poziv za zbiranje kandidatur za namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK); rok za oddajo prijav je bil 2. februar.

Imena prijavljenih nameravajo v uradu predsednika republike razkriti potem, ko bo izbirna komisija preverila izpolnjevanje pogojev prijavljenih kandidatov in oblikovala seznam primernih za imenovanje.

Kot so sporočili iz urada predsednika republike, bodo zdaj vse kandidature posredovane izbirni komisiji, ki bo izbrala primerne kandidate za namestnika predsednika KPK in seznam posredovala predsedniku republike. Ta bo nato izmed seznama kandidatov najpozneje v 30 dneh imenoval namestnika predsednika KPK. Lahko pa se tudi odloči, da ne izbere nobenega in razpis ponovi.

Tudi tokrat izbirna komisija ostaja enaka. V njej so poslanec in predsednik mandatno-volilne komisije DZ Mitja Horvat, profesor na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru Benjamin Flander kot predstavnik vlade, podpredsednica Sodnega sveta Jana Petrič kot predstavnica Sodnega sveta, Albin Igličar kot predstavnik uradniškega sveta in Katarina Bervar Sternad kot predstavnica nevladnih organizacij.

Prva seja izbirne komisije bo sklicana v sedmih dneh po zaključku javnega poziva in bo potekala predvidoma v drugi polovici tega tedna, so zapisali v Pahorjevem uradu.