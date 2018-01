OZP bo počakal na stališče vlade glede priznanja Palestine

Današnjo sejo odbora za zunanjo politiko so prekinili, gradivo bodo obravnavali v petek ali najkasneje prihodnji teden.

Be. B., STA

Ljubljana – Odbor državnega zbora za zunanjo politiko je danes prekinil sejo, posvečeno vprašanju priznanja neodvisnosti Palestine, in bo počakal na stališče vlade. Kot je pojasnil zunanji minister Karl Erjavec, je gradivo pripravljeno, vlada pa naj bi ga obravnavala že v petek ali najkasneje v prihodnjem tednu. Zatem naj bi se razprava na odboru nadaljevala.

OZP je danes razpravljal o predlogu sklepa o priznanju Palestine, ki ga je vložilo enajst poslancev s poslansko skupino Levice na čelu. A za odločanje o tem sklepu odbor tudi po mnenju zakonodajno-pravne službe DZ potrebuje stališče vlade glede tega predloga. In ker stališča vlade poslanci še niso dobili, se je predsednik OZP Jožef Horvat (NSi) v skladu s poslovnikom odločil za prekinitev seje in njeno nadaljevanje, ko bo vlada to opravila.

Horvat je prekinitev seje napovedal že po uvodnih predstavitvah stališč predstavnikov predlagatelja sklepa o priznanju Palestine Mateja T. Vatovca (Levica) ter ministra Erjavca in zunanjepolitičnega svetovalca predsednika republike Ernesta Petriča.

Neenotnost strank

Kljub temu da je bilo znano, da odločanja o sklepu danes ne bo, Horvat ni prekinil tudi razprave in seja se je nadaljevala s predstavitvijo stališč, ki so pokazala razdeljenost strank glede tega vprašanja.

Foto: Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Medtem ko so v strankah koalicije izrazili naklonjenost do priznanja Palestine, so predvsem v opozicijskih SDS in NSi izražali pomisleke, da priznanje Palestine v tem trenutku ni v nacionalnem interesu Slovenije.

Država bo, kot so opozarjali, s tem zgolj izgubila ugled in pomembne zaveznike na Zahodu, ki pa jih potrebuje tudi pri iskanju podpore v sporu s Hrvaško glede implementacije arbitražne odločitve o meji. Branko Grims (SDS) je celo namignil, da bi morala slovenska vlada razmisliti tudi o tem, ali ne bi morda sledili zgledu ZDA in priznali Jeruzalema kot prestolnice Izraela.

Minister Erjavec je tovrstna stališča označil za »preveč apokaliptična« in dejal, da ne pričakuje bistvenih posledic priznanja Palestine, razen omejitve stikov z Izraelom na najvišji ravni. Po drugi strani bi Slovenija s tem dejanjem pokazala podporo rešitvi dveh držav in morda spodbudila bližnjevzhodni mirovni proces, ki je zdaj povsem zamrznjen.

Pri tem je izrazil prepričanje, da bo vlada še ta teden ali najkasneje v prihodnjem tednu pripravila omenjeno stališče, da bo odbor lahko nadaljeval svoje delo in da bi potem DZ na plenarni seji marca ali aprila postopek priznanja dokončal.

Zagotovo pa se bo to zgodilo še v tem mandatu, je zatrdil in zagotovil, da je konec koncev takšno tudi stališče koalicije.

Upanje, da se bo to res zgodilo in da je koalicija pri tem res enotna, je izrazil tudi Vatovec. Če so Palestinci čakali toliko časa, bodo pa še dva tedna, je dejal.