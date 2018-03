Pahor imenoval Uroša Novaka

Ma. F., STA

Ljubljana – Predsednik republike Borut Pahor je danes podpisal ukaz o imenovanju namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Uroša Novaka, so sporočili iz Pahorjevega urada. Kot so pojasnili, bo Novak, ki bo na tem mestu nasledil Almo Sedlar, petletni mandat nastopil 3. aprila.

Novaka sta za primernega kandidata ocenili dve izbirni komisiji v različnih sestavah leta 2014 in 2018. V nedavnem dolgem in temeljitem pogovoru s predsednikom republike je prepričljivo zagovarjal svojo vizijo poslanstva KPK, včeraj pa se je še uspešno predstavil javnosti, so pojasnili v uradu predsednika republike.

Po njihovih navedbah Novak s svojimi strokovnimi in vodstvenimi izkušnjami, s svojim dosedanjim delom in izkazanim poznavanjem poslanstva KPK izpolnjuje visoke strokovne kriterije za uspešno opravljanje te funkcije.

Z Novakovim nastopom funkcije bo senat KPK opravljal delo v polni sestavi, s tega mesta je namreč zaradi trenj s predsednikom KPK Borisom Štefanecem odstopila prejšnja namestnica Sedlarjeva.

»Predsednik republike izraža pričakovanje najširše javnosti, da se bo KPK uspešno posvetila svojemu glavnemu poslanstvu, preprečevanju korupcije, in v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi pripomogla k njeni postopni odpravi,« so še zapisali v Pahorjevem uradu.

Uroš Novak na včerajšnji javni predstavitvi. Foto: Jure Eržen/Delo

Novak je sicer na včerajšnji javni predstavitvi poudaril, da bosta njegovo glavno vodilo, če bo imenovan v senat KPK, transparentnost in integriteta. Po njegovih ocenah je v Sloveniji največja težava sistemska korupcija, zaradi česar so potrebni sistemski ukrepi. Meni, da je nujno potrebna nova resolucija o preprečevanju korupcije.