Pahor odločil: Na volišča gremo prvo nedeljo v juniju

Ljubljana - Predsednik republike Borut Pahor je razpustil državni zbor in nove volitve poslancev določil za 3. junij. Kot kaže, se je s tem datumom strinjala večina poslanskih skupin, s katerimi se je Pahor neformalno posvetoval v četrtek in petek.

V odloku bo določil tudi dan razpisa volitev, ko začnejo teči roki za izvedbo volilnih opravil. Omenja se, da bi to utegnilo biti že pojutrišnjem. V ponedeljek bi stranke in skupine volilvcev tako že lahko začele zbirati podpise za kandidatne liste oziroma že vlagati kandidature.

Na voljo za razpis volitev je imel še 27. maj, kar so najbolj zagovarjali v SD in NSi, vendar se je raje odločil za kasnejši datum. Poleg tega, da so se zanj zavzemale stranke SMC, Desus in SDS, ker si pred koncem mandata aktualne sestave želijo sprejeti še ustavni zakon o zaščiti NLB pred hrvaškimi interesi, je naletel še na dilemo, da bi začetek volilne kampanje - v tem primeru bi padel v praznično obdobje med dnevom boja proti okupatorju in prvomajskimi prazniki - omejeval pravico do poštene volilne kampanje.

Ker bi lahko katera od strank sprožila ustavno presojo, se je predsednik odločil za junijski datum.